경기도, AI·디지털 트윈 활용 '방역 의사결정 지원 시스템' 구축 추진

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 차량 방문기록과 소독시간, 조류인플루엔자 발생농장과의 거리 등을 분석해 인근 농장별 위험도 변화를 산출하는 인공지능 기반 방역 시스템 구축에 나선다.

경기도 디지털 트윈 시스템 구축 자료. [자료=경기도]

경기도는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 '2026년 AI 기반 안전관리 분야 디지털 트윈 선도' 사업의 일환으로 '디지털 트윈 활용 가금밀집단지 고병원성 조류인플루엔자 방역 의사결정 지원시스템'을 구축한다고 23일 밝혔다.

디지털 트윈은 실제 사물이나 공간을 가상세계에 3차원 모델로 구현하는 기술이다. 도는 실증지역으로 참여해 화성·평택 남양만 철새도래지 인근 시범지역의 가금농가 정보와 차량 이동 정보, 방역 정보, 철새 이동 등 환경 데이터를 연계해 실제 가금농가와 차량, 방역시설 등을 가상공간에 구현하는 시스템을 구축하고 있다.

경기도 디지털 트윈 시스템 구축 자료. [자료=경기도]

특히 단순 위험도 분석을 넘어 드론 촬영 자료를 활용해 고병원성 조류인플루엔자 발생 상황을 가상공간에서 구현한다. 이후 차량 이동 제한, 소독·방역 강화 등 다양한 조치를 가상으로 적용해 조치별 질병 확산 추이를 비교·분석할 수 있도록 시뮬레이션 기능을 마련한다.

경기도는 방역 담당자가 가축질병 발생에 따른 대응 시나리오를 사전에 비교·검토한 뒤 방역 조치를 결정하는데 과학적 근거와 의사결정 정보를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

도는 9월 말까지 시스템 구축을 완료하고 겨울철 특별방역기간 동안 실제 방역 현장을 대상으로 실증·검증을 진행할 예정이다. 이후 농림축산검역본부와 연계해 국가 단위 가축방역 의사결정 지원체계로 확대하는 방안도 검토한다.

지난 18일 열린 '2026년 AI 기반 디지털 트윈 선도 사업 추진회의' 모습.[사진=경기도]

이와 관련해 도는 지난 18일 경기도청에서 '2026년 AI 기반 디지털 트윈 선도 사업 추진회의'를 열고 화성·평택 시범지역의 시스템 구축 현황과 보완대책을 논의했다.

이날 회의에는 경기도와 농림축산검역본부, 화성시·평택시, 미소정보기술, 메인아이티, 빅밸류, 전남대학교 수의과대학, 반석LTC 등 관계기관과 사업 수행·자문기관이 참석했다.

이은경 경기도 동물방역위생과장은 "인공지능과 디지털 트윈 기술을 활용하면 실제 방역 현장을 가상공간에서 구현해 다양한 방역조치의 효과를 사전에 비교·검토할 수 있다"며 "가축질병 발생 시 확산을 최소화할 수 있도록 과학적이고 선제적인 방역 의사결정을 지원하는 시스템 구축과 현장 실증에 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com