전재수 부산시장 "민생경제부터 시민안전까지 명절 종합대책 추진"

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추석 현업근무·민생 현장 방문

성수품 수급 상황·물가 동향 확인

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 추석을 앞두고 전통시장과 소방서, 경찰서, 우체국을 잇달아 찾아 민생 현장을 살피고 명절 근무자들을 격려한다.

부산시는 23일 오후 1시30분부터 전재수 시장이 서동미로시장과 남부소방서, 수영경찰서, 연제우체국을 차례로 방문한다고 밝혔다.

민족 최대의 명절인 추석을 앞두고 전재수 부산시장이 23일 오후 1시 30분부터 서동미로시장과 남부소방서, 수영경찰서, 연제우체국을 차례로 방문한다사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

전 시장은 먼저 금정구 서동미로시장을 찾아 추석 성수품 수급 상황과 물가 동향을 점검한다. 시장 상인과 이용객을 만나 고물가·고금리에 따른 소비 위축 등 현장 애로사항도 듣는다.

추석 성수품을 직접 구매하고 전통시장 이용을 당부할 예정이다. 서동미로시장은 서동시장과 서동향토시장, 서동전통골목시장이 결합한 전통시장이다.

이어 남부소방서를 방문해 추석 연휴 재난 대응 태세를 점검한다. 소방관서 특별경계근무는 23일 오후 6시부터 28일 오전 9시까지 이어진다.

남부소방서는 연휴 기간 화재 취약시설을 집중 점검하고 대형 재난에 대비한 현장 대응 태세를 유지한다. 재난 상황 관리도 강화할 계획이다. 남부소방서 관할 구역은 수영구와 남구 문현동을 제외한 지역이다.

수영경찰서에서는 명절 치안대책을 듣고 범죄와 사고 취약지 점검, 미귀성객 대상 치안활동 강화 등 대응 상황을 확인한다. 개서 2년 차를 맞은 경찰서의 현장 애로사항도 청취할 예정이다.

수영경찰서는 연휴 기간 상황관리체계를 강화하고 민생침해 범죄에 대응한다.

마지막으로 연제우체국을 찾아 추석 전 집중되는 우편물 처리 현장을 살핀다. 전 시장은 집배실과 물류실을 둘러보고 집배원 등 근무자들에게 안전사고 예방과 건강관리를 당부할 예정이다.

연제우체국은 지난 14일부터 오는 29일까지 16일간 추석 명절 우편물 특별소통기간을 운영하고 있다. 이 기간 안정적인 우편물 처리를 위해 비상근무체계를 유지한다.

시는 민생경제와 시민안전, 나눔복지 등 7대 분야를 중심으로 추석 명절 종합대책을 추진한다. 연휴 기간에는 시와 구·군별 종합상황 근무체계를 가동할 계획이다.

전재수 시장은 "안전하고 편안한 명절을 위해 보이지 않는 곳에서 헌신하는 모든 분께 감사드린다"며 "시민들이 행복한 한가위를 보낼 수 있도록 민생경제와 시민안전 분야 대책 추진에 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com