임병택 시흥시장, 추석 맞아 전통시장 방문...상인 격려·현장 소통

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직접 명절 장보며 시민·상인과 소통...전통시장 이용 촉진 독려

임 시장 "현장 목소리 시정에 반영해 전통시장 지속 지원할 것"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 추석 명절을 앞두고 관내 전통시장을 찾아 명절 준비에 한창인 상인들을 격려하고 민생 현장의 목소리를 경청했다.

22일 임병택 시흥시장이 추석을 맞아 정왕시장에 방문한 가운데 상인들에게 시장 운영에 대한 의견을 청취하고 있다. [사진=시흥시]

시흥시는 임병택 시장이 지난 22일 추석을 앞두고 활기를 띠는 전통시장을 방문해 상인들의 애로사항을 살피고 지역경제 회복을 위한 현장 의견을 수렴했다고 23일 밝혔다.

시에 따르면 이날 임 시장은 전통시장 곳곳을 둘러보며 상인들과 명절 인사를 나누고 추석 주요 성수품 가격과 수급 동향, 매출 현황 등 시장 운영 전반에 관한 의견을 들었다. 또한 직접 명절 장보기에 동참하며 시장을 찾은 시민들에게 전통시장 이용을 당부했다.

임병택 시흥시장은 "명절을 맞아 시민들이 안심하고 장을 볼 수 있도록 수고해 주시는 상인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "전통시장이 시민들에게 더욱 사랑받는 공간으로 자리매김하고 활력을 되찾을 수 있도록 현장의 요구를 시정에 적극 반영하고 지속 지원하겠다"고 말했다.

22일 임병택 시흥시장이 추석을 맞아 정왕시장에 방문해 상인들을 격려하고 있다. [사진=시흥시]

이어 "이번 한가위에는 가까운 전통시장을 방문해 우수한 상품을 구매하고 정을 나누며 풍성한 명절을 보내시길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com