사천시의회, 추석 맞이 청렴 캠페인…"시민 신뢰받는 의정 구현"

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 추석 명절을 앞두고 사천시의회가 부정청탁과 금품·선물 수수 근절을 다짐하며 청렴 실천에 나섰다.

사천시의회는 전날 의원과 직원들이 참여한 가운데 추석 명절을 앞두고 청렴 캠페인을 진행했다고 23일 밝혔다.

22일 최용석 사천시의회 의장을 비롯한 시의원들이 시의회 관계자들과 함께 추석 명절을 앞두고 '추석 맞이 청렴 캠페인'을 전개한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=사천시의회]2026.09.22

이번 캠페인은 추석을 전후해 발생할 수 있는 부정청탁과 금품·선물 수수 등 부정행위를 예방하고 시민에게 신뢰받는 의회를 만들기 위해 마련됐다.

참석자들은 '청렴과 신뢰로 시민과 함께하는 사천시의회'라는 문구가 담긴 현수막을 들고 청렴 실천 의지를 나타냈다.

명절 기간 공직사회에서 발생할 수 있는 부정청탁과 금품·선물 수수 행위를 경계하며 공직자로서 지켜야 할 청렴의 가치를 되새겼다.

최용석 의장은 "명절을 앞두고 청렴의 가치를 다시 되새기는 시간이었다"며 "청렴과 신뢰를 바탕으로 시민과 소통하고 열린 의정을 구현하겠다"고 말했다.

사천시의회는 앞으로도 청렴문화 확산을 위한 실천 활동을 이어갈 계획이다.

m25322532@newspim.com