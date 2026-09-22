거창군, 내달 임대농기계 운송서비스 시행…농업인 안전·편의성 증대

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운송 차량 없는 농업인 대상…편도 1만5000원

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 농기계를 빌린 뒤 운반할 차량이 없는 농업인의 부담이 줄어들 전망이다.

경남 거창군은 농업인의 임대농기계 운송 부담을 줄이기 위해 오는 10월 1일부터 농기계 운송서비스를 운영한다고 22일 밝혔다.

거창군 농기계임대사업소 전경[사진=거창군] 2026.09.22

이번 사업은 민선 9기 공약으로 추진됐다. 군은 농기계 임대사업 운영 관련 조례를 개정하는 등 준비 절차를 거쳤다.

운송 대상 지역은 1t 차량이 진입할 수 있는 거창군 내 지역이다. 이용 요금은 편도 1만5000원, 왕복 3만 원이다.

서비스 이용을 원하는 농업인은 임대농기계를 예약할 때 운송 여부를 신청하면 된다. 임대사업소는 운송 일정과 현장 진입 여건을 확인한 뒤 운송을 진행한다.

대상은 1t 차량에 실을 수 있는 자주식 농기계다. 거창군은 향후 대형 운송 차량을 추가로 확보해 이용 범위를 넓힐 계획이다.

김규태 거창군농업기술센터 소장은 "운송서비스 시행으로 농업인이 농기계를 옮기는 과정에서 발생할 수 있는 사고 위험을 줄일 수 있을 것"이라며 "현장 의견을 반영해 임대농기계 이용 편의를 높이겠다"고 말했다.

거창군 농기계임대사업소는 가을 농번기인 10월과 11월 토요일에도 근무한다.

yun0114@newspim.com