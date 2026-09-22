강기윤 창원시장 "우수인재 읍면동 집중 배치…성과 인센티브 확대"

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진해구서 구청장·읍면동장 소통간담회

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장이 구청 순회 소통간담회를 진해구로 이어가며 읍면동 현장 중심 행정을 가속화했다.

강기윤 경남 창원시장이 22일 진해구청에서 열린 '찾아가는 구청장·읍면동장 소통간담회'에서 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.09.22

창원시는 22일 진해구청에서 '찾아가는 구청장·읍면동장 소통간담회'를 열고 구청·동 직원들과 시정 현안과 행정 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.

강기윤 시장은 마산합포구, 성산구에 이어 진해구에서 세 번째로 열린 이번 간담회에서 주요 시정 방향을 공유하고 일선 업무 과정에서 드러난 애로사항과 제도 보완 필요성을 청취했다.

참석자들은 자유 토론 형태로 의견을 제시했고 강 시장은 현장 제안에 대한 즉각 검토와 후속 조치 방향을 함께 짚었다.

강 시장은 "시정 비전과 방향은 간부뿐만 아니라 현장에서 일하는 모든 직원이 함께 이해하고 공감해야 한다"며 "다양한 직급과 별도 소통간담회를 열어 현장 목소리를 시정에 반영하겠다"고 말했다.

이어 "시민과 가장 가까운 읍면동이 제대로 일할 수 있도록 우수인재를 집중 배치하고 결원을 최소화하겠다"며 "현장에서 성과를 낸 직원에게는 확실한 인센티브를 부여해 읍면동 중심 행정의 실행력을 높이겠다"고 덧붙였다.

간담회 뒤에는 구청 구내식당에서 직원들과 함께 식사하며 격식 없는 대화를 이어갔다. 창원시는 구청별 소통간담회를 월 2회 정기적으로 열어 본청과 읍면동을 잇는 수평적 소통 기조를 확산할 계획이다.

news2349@newspim.com