도공 수도권본부, 카카오톡 유휴지 임대 챗봇 '지피티' 운영

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조회부터 신청·만기까지 원스톱...모바일로 간편하게 이용

방문 없이 카카오톡으로 유휴지 임대 신청 및 관리 가능

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한국도로공사 수도권본부는 고객이 쉽고 편리하게 고속도로 유휴지 임대를 신청할 수 있도록 카카오톡 기반 토지관리 챗봇 '지(地)피티'를 도입해 운영한다고 22일 밝혔다.

한국도로공사 수도권본부는 고객이 쉽고 편리하게 고속도로 유휴지 임대를 신청할 수 있도록 카카오톡 기반 토지관리 챗봇 '지(地)피티'를 도입해 운영한다. [사진=한국도로공사 수도권본부]

수도권본부에 따르면 '지(地)피티'는 스마트폰을 통해 유휴지 임대 정보를 확인하고 신청할 수 있는 모바일 서비스다. 핵심 기능인 '토지 임대 통합서비스'를 통해 임대료 간편 조회, 임대 바로 신청, 만기 케어 알림톡 등이 제공된다.

고객은 임대를 원하는 토지의 지번을 입력해 예상 임대료를 즉시 확인할 수 있으며 별도의 기관 방문 없이 모바일로 간편하게 임대 신청서를 제출할 수 있다. 또 임대 기간 만료 전에는 카카오톡 알림톡을 통해 만료 예정일과 갱신 절차를 안내받는다.

한국도로공사 수도권본부는 고객이 쉽고 편리하게 고속도로 유휴지 임대를 신청할 수 있도록 카카오톡 기반 토지관리 챗봇 '지(地)피티'를 도입해 운영한다. [사진=한국도로공사 수도권본부]

이 서비스는 카카오톡에서 '한국도로공사 수도권본부 지피티'를 검색하거나 무단 점유 표지판 및 홍보 포스터의 QR코드를 스캔해 접속할 수 있다. 수도권본부는 휴게소, 영업소, 졸음쉼터, 지자체 게시판 등 고객 접점에 QR코드를 비치해 적극적인 홍보에 나설 방침이다.

이 밖에 '지(地)피티'는 무단 점유 제보, 유휴지 활용사업 제안, 만족도 조사, 담당자 안내 등 부가 서비스도 함께 지원한다. 이를 통해 무단 점유를 예방하고 적법한 토지 이용을 유도하는 동시에 국민의 다양한 의견을 수렴한다는 계획이다.

한국도로공사 수도권본부는 고객이 쉽고 편리하게 고속도로 유휴지 임대를 신청할 수 있도록 카카오톡 기반 토지관리 챗봇 '지(地)피티'를 도입해 운영한다. [사진=한국도로공사 수도권본부]

김명기 한국도로공사 수도권본부장은 "지피티를 통해 고객들이 유휴지 임대료 확인부터 신청 그리고 만기 관리까지 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 디지털 기술을 활용해 국민이 체감할 수 있는 맞춤형 토지 임대 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com