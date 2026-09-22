밀양시 '밀양40' 경남 전통 으뜸 증류주 선정…4년 연속

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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양 사과의 향을 담은 증류주가 경남을 대표하는 전통주로 다시 이름을 올렸다.

밀양시는 '밀양40'이 '2026년 제4회 경남 술도가 전통 으뜸 주 선발대회'에서 증류주 부문 으뜸 주에 뽑혔다고 22일 밝혔다.

2026년 제4회 경남 술도가 전통 으뜸 주 선발대회에서 증류주 부문 으뜸 주로 선정된 '밀양40'[사진=밀양시] 2026.09.22

레드애플팜은 이번 선정으로 2023년부터 4년 연속 으뜸 주를 배출했다. '밀양40'은 제1회 대회가 열린 2023년에 이어 올해 다시 선정됐다.

'밀양40'은 밀양에서 재배한 사과를 원료로 빚은 뒤 오크통에서 숙성한 증류주다. 사과의 은은한 풍미에 오크 숙성으로 깊은 향과 맛을 더한 것이 특징이다.

레드애플팜은 '밀양40' 외에도 '밀양이오', '속빨간사과와인' 등 밀양 사과를 활용한 제품을 생산하고 있다. 이들 제품은 매년 경남 으뜸 주에 선정되며 지역 농산물을 활용한 가공품의 경쟁력을 보여주고 있다.

밀양 전통주는 추석을 앞두고 레드애플팜과 선샤인 밀양 테마파크 내 파머스마켓에서 구매할 수 있다. 올해 선정된 으뜸 주 상패는 11월 농업인의 날 행사에서 전달될 예정이다.

시는 11월 선샤인 밀양 테마파크에서 사과 축제와 농산물 대전을 연다. '제29회 밀양얼음골사과 대축제'와 '제2회 밀양 선샤인 농산물 대전'은 11월 14일부터 15일까지 열린다.

농산물 대전은 11월 21일부터 22일까지 추가로 개최된다. 행사장에서는 '밀양40'을 비롯한 지역 전통주 시음과 얼음골사과 등 농특산물 판매·체험 행사가 진행된다.

시 관계자는 "레드애플팜의 4년 연속 으뜸 주 선정은 지역 농산물의 가능성과 부가가치를 보여주는 성과"라며 "추석 명절 선물과 11월 축제에서 밀양 전통주와 제철 농산물을 만나길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com