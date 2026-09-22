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연천군, '위성-AI 융합 황강댐 방류 플랫폼' 기획 착수

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AI 핵심 요약

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  • 연천군이 21일 임진강·한탄강 대응 플랫폼 기획에 착수했다
  • 위성·AI로 황강댐 방류 징후를 선제 포착하겠다고 했다
  • 최대 10시간 대응 확보해 접경지 표준모델로 키운다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군이 지난 21일 임진강과 한탄강을 대상으로 한 (가칭)'연천 위성-AI 융합 황강댐 방류 선제 대응 플랫폼' 전략 기획에 착수했다.

수문·위성 분야 전문기관 자문단과 연천군 관계자가 한탄강 홍수조절댐에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=연천군]

22일 군에 따르면 (가칭)'연천 위성 -AI 융합 황강댐 방류 선제 대응 플랫폼'은 연천의 주요 하천인 임진강과 한탄강을 대상으로 추진된다. 연천군은 약 1년간 내부 검토를 진행했으며 한국수자원공사(K-water) 연구원과 단국대, 한국급경사지안전협회, 한국건설기술연구원 등 수문·위성 분야 전문기관의 자문을 받아 기획 방향을 구체화했다.

임진강 유역의 63%는 북한 지역에 속해 있다. 상류에 위치한 황강댐의 저수용량은 약 3억5000만t으로 군남홍수조절지의 약 5배에 달한다.

현재는 최북단 필승교에서 수위 상승이 확인된 뒤 군남홍수조절지에 영향이 미치기까지 최단 30여 분에 불과해 방류 상황에 신속히 대응하기 어려운 실정이다.

북한의 사전 통보 없는 황강댐 방류로 인한 피해도 지속적으로 발생했다. 2009년 6명이 숨지는 인명 피해가 발생했으며 2016년에는 어구가 훼손됐다. 2020년에는 필승교 수위가 최고치를 경신하면서 주택이 침수됐다. 올해 7월에도 북한의 사전 통보 없는 방류로 연천군 전 부서가 비상 대응 체계에 돌입한 바 있다.

연천군은 국가기관의 관측 정보를 전달받는 데 그치지 않고 지역 현장 실무자가 관련 정보를 신속하게 판단하고 행동으로 옮길 수 있는 대응 체계를 구축한다는 방침이다.

연천군은 인공위성을 활용해 북한 상류 지역의 하천과 댐 주변 변화를 관측하고 AI로 관련 데이터를 분석해 방류 가능성을 판단해 방류 징후를 사전에 포착할 경우 최대 약 10시간의 대응 시간을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 군은 ▲정보 연계▲단계별 행동계획▲정보 융합 서비스를 3대 기획 방향으로 제시했다.

이번 기획은 경기도 AI 챌린지를 통해 구축 중인 지반침하 선제 대응 플랫폼의 성과를 기반으로 추진된다. 해당 과제는 도내 53개 과제 가운데 9개 우수 과제로 선정돼 도비 3억원을 확보했으며 지난 17일 관련 기관 전문가와 군 방재안전 실무진을 대상으로 시연회를 진행했다.

지반침하 선제 대응 플랫폼은 위성 관측점 143만개를 분석해 연천군 내 3541개 사면을 평가하고 현장 확인이 필요한 334개소를 도출했다. 연천군은 이 기술을 하천 감시와 수위 예측 분야로 확대해 재난 대응 역량을 강화할 방침이다.

연천군은 향후 플랫폼을 임진강 하류 지역인 파주시와 김포시 등 경기 북부 접경지역 지방자치단체와 연계하는 방안을 검토하고 있다. 나아가 북한강 등 전국의 남북 공유 하천에 적용할 수 있는 표준 모델로 발전시킬 계획이다.

연천군 관계자는 "임진강은 남과 북이 공유하는 강이지만 물이 불어날 때 그 무게를 가장 먼저 감당하는 것은 연천 주민들"이라며 "국가의 관측 정보가 지역 현장의 판단과 행동으로 이어질 때 비로소 주민의 생명을 지키는 힘이 된다"고 말했다.

이어 "위성과 AI는 접경지역이 오랫동안 안고 온 관측의 한계를 넘어설 수 있는 현실적인 수단"이라며 "대응 시간을 한 시간이라도 더 확보할 방안을 차근차근 준비하고 같은 어려움을 겪는 접경 지자체들과 해법을 함께 나누겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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