[내일날씨] 전국 맑고 일교차 커…한낮 29도

AI 핵심 요약beta
- 23일 전국 대체로 맑고 일교차 크겠다.
- 동해안·남해안·제주 해안에 풍랑·너울이 예상됐다.
- 미세먼지 농도는 전 권역 '좋음'으로 예보됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 23일은 낮과 밤의 기온차 크겠다. 동해안과 경남권 남해안, 제주도 해안에는 풍랑과 너울이 일 수 있으니 해상 활동에 유의해야겠다.
22일 기상청에 따르면 오는 23일 전국이 대체로 맑겠다. 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 15도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 24~29도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com