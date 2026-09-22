[내일날씨] 전국 맑고 일교차 커…한낮 29도

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 23일은 낮과 밤의 기온차 크겠다. 동해안과 경남권 남해안, 제주도 해안에는 풍랑과 너울이 일 수 있으니 해상 활동에 유의해야겠다.

22일 기상청에 따르면 오는 23일 전국이 대체로 맑겠다. 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.

22일 기상청에 따르면 오는 23일 전국이 대체로 맑겠다. 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.[사진=뉴스핌DB]

아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 15도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 24~29도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.

바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

yuniya@newspim.com