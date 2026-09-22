전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 경기

속보

더보기

경기문화재단 소속 각 기관 한가위 다채로운 예술 프로그램 운영

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경기문화재단이 24일부터 27일까지 추석행사를 연다.
  • 도박물관·미술관 등서 전통놀이와 전시를 운영한다.
  • AI·VR 체험까지 더한 가족 프로그램을 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전통문화부터 현대미술, 역사·생태 체험, AI·VR 활용까지...25일 추석 당일은 휴관

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 한가위를 맞아 오는 24일부터 27일까지 재단 소속 문화시설에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 추석 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

남한산성 추석 프로그램 포스터. [사진=경기문화재단]

전통문화부터 현대미술, 역사·생태 체험, AI·VR을 활용한 예술 프로그램까지 세대별로 즐길 수 있는 다양한 문화예술 프로그램을 마련했다.

우선 경기도박물관(용인)은 개관 30주년을 맞아 기증 특별전 '혼자 보긴 아까워서'와 아카이브 특별전 '빛나는 순간들 : 경기도박물관 30년 이야기'를 관람할 수 있다.

스마트폰을 들고 박물관 곳곳의 유물 속 단서를 찾아 문제를 해결하는 '강림탐정 강무영'과 '경기 트레저 헌팅'도 상시 운영하며 야외 마당에서는 굴렁쇠 굴리기와 제기차기, 윷놀이 등 온 가족이 함께 즐기는 전통놀이 체험을 마련한다. 경기도미술관(안산)은 추석 연휴 기간 진행 중인 전시를 모두 무료로 선보인다.

연휴 마지막 날인 27일 폐막하는 개관 20주년 전시 '우리의 여름에게'를 비롯해 경기도미술관×국립현대미술관 미술은행 소장품 협력전 '다시 볼래? RE:VIEW', 참여형 감상 프로그램을 제공하는 G뮤지엄커넥트 '눈-길', 야외 조각공원 상설전시 '멈춰서서' 등을 만나볼 수 있다. 24일부터는 20주년 특별전 '사랑노동아시아하기' 연계 푸드 워크숍의 시민 참여 프로그램도 진행한다.

백남준아트센터(용인)는 26일 특별 퍼포먼스 '거북놀이'가 펼쳐진다. 백남준의 대형 비디오 조각 '거북'(1993)에서 영감을 받아 기획한 프로그램으로 경기도 무형유산 제50호인 전통 민속놀이 '거북놀이'를 현대미술 공간에서 새롭게 경험할 수 있다.

이천거북놀이보존회가 참여해 경기도 뮤지엄파크 일대부터 백남준아트센터 전시실을 거쳐 작품 '거북' 앞까지 이동하며 공연을 펼친다. 별도의 사전 예약 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다.

실학박물관(남양주)은 24일부터 27일까지 민속놀이와 한복 체험, 만들기 체험으로 구성된 '달이 뜨면, 복도 차오르고'를 운영한다. 26일과 27일에는 정학유의 '농가월령가'를 창작 판소리 음악극으로 재해석한 '열두 달의 노래'를 다산정원에서 하루 네 차례 선보인다. 24절기와 우리 생활의 관계를 조명하는 기획전 '이십사: 하늘을 읽어 땅을 살리다'도 함께 관람할 수 있다.

전곡선사박물관(연천)은 24일 가족 체험 프로그램 '야외채집소리'를 운영한다. 직접 석기를 만들어보고 야외 유적공원에서 바람·발자국·돌 소리 등을 채집한 뒤 가족만의 음악으로 완성하는 프로그램으로 전시관에서 눈으로 보던 선사문화를 '소리'로 새롭게 경험할 수 있다.

경기도어린이박물관(용인)은 개관 15주년을 맞아 24일과 26~27일 특별 체험 프로그램을 운영한다. '찍고 찍고, 열다섯 살! : AI 포토 체험'에서는 AI 포토 키오스크를 활용해 자신만의 캐릭터 사진을 만들고 현장에서 출력할 수 있으며 '제기 차고, 소원 빌고'에서는 직접 제기를 만들어 전통놀이를 즐기고 보름달과 토끼를 활용한 포토존에서 가족사진을 남길 수 있다.

경기북부어린이박물관(동두천)은 27일 생태교육 프로그램 '내 손 안의 숲'을 운영한다. '자연숲' 전시를 탐험하며 다양한 감각으로 '감각지도'를 만들고 테라리움을 활용해 나만의 작은 숲을 완성한다. 만 5세 이상 어린이가 참여할 수 있으며 참가비는 6000원이다.

남한산성역사문화관(광주)은 24일부터 27일까지 활쏘기·투호·제기차기를 즐기는 '전통놀이 한마당'과 하루 100명까지 참여할 수 있는 '남한산성 색칠하기'를 무료로 운영한다. 26일에는 수어장대 현판 원본을 관람한 뒤 오색 아이싱으로 수어장대 모양 쿠키를 완성하는 가족 체험 '지켜바삭! 수어장대 쿠키 만들기'도 사전 예약제로 진행한다.

경기상상캠퍼스(수원)는 어린이·청소년의 예술과 기술 융합 프로젝트 결과를 만날 수 있다. 생성형 AI를 활용해 원화를 움직이는 영상 작품으로 확장한 'AI 디지털팔레트: 움직이는 상상'과 청소년들이 그래피티 작가와 함께 VR 기기로 작품을 창작한 '그래피티 시티 랩'을 23일부터 선보인다.

경기문화재단 관계자는 "이번 한가위 프로그램은 전통문화와 역사부터 현대미술, 생태 체험, AI와 VR을 활용한 예술까지 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화 경험을 한데 모았다"며 "긴 연휴 동안 가까운 경기문화재단 문화시설을 찾아 가족과 함께 문화예술을 즐기며 풍성한 한가위의 추억을 만들어 보시길 바란다"고 말했다.

한편 각 프로그램의 운영시간과 참여방법 등 자세한 사항은 경기문화재단 및 각 소속기관 누리집에서 확인할 수 있으며 9월 25일 추석 당일은 휴관한다.

ssamdory75@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동