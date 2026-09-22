진주시, 호주 시드니서 '진주드림 농특산물' 특판…50만 달러 수출 계약

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쌀·배·주스 등 다양한 품목 소비자 소개

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 호주 시드니에서 농특산물 특판 행사를 열고 50만달러 규모의 수출 성과를 거뒀다.

지난 18일부터 22일까지 5일간 호주 시드니에서 열린 '진주드림 농특산물 호주 특판 행사'[사진=진주시] 2026.09.22

진주시는 지난 18일부터 22일까지 5일간 시드니에서 '진주드림 농특산물 호주 특판 행사'를 진행했다고 밝혔다. 이번 행사에서는 진주드림 쌀, 배, 배 주스를 현지 소비자에게 소개했다.

행사는 시드니 지역 한국식품 유통 매장 4곳과 연계해 진행했다. 참여 매장은 Sydney Market, Kmall09 4호점 CITY, Dream Market, Yaochii다.

현지 소비자가 직접 맛보고 구매할 수 있도록 시식 행사도 함께 마련했다. 진주시는 이를 통해 소비자 반응을 확인하고 제품 홍보를 병행했다.

진주드림 쌀은 호주 현지 바이어와 20만 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결했다. 진주시는 호주 소비자의 구매 형태와 가구 규모를 고려해 3kg, 5kg, 10kg 등 다양한 포장 제품을 선보였다.

진주 배와 배 주스는 30만달러 규모의 수출 계약을 맺었다. 신선 농산물과 가공식품을 함께 내세워 판로를 넓혔다.

시는 매장 판촉과 함께 사회관계망서비스(SNS)와 온오프라인 홍보를 병행했다. 생산자도 직접 현지를 찾아 소비자 선호와 구매 성향을 살폈다.

호주 농산물 수출은 최근 3년간 증가세를 이어가고 있다. 2023년 99만달러, 2024년 100만7000달러, 2025년 138만1000달러로 집계됐다. 올해 8월까지도 41만2000달러의 실적을 올렸다.

조해숙 진주시농업기술센터 소장은 "생산자가 직접 현지를 찾아 진주 농특산물의 우수성을 알리고 소비자 반응을 확인한 점이 의미가 크다"며 "현지 수요에 맞는 품목을 발굴하고 바이어 협력을 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com