남동발전 삼천포발전본부, 추석 대비 재난안전 캠페인 전개

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 추석 연휴를 앞두고 발전소와 소방이 손잡고 지역 안전 점검에 나섰다.

한국남동발전 삼천포발전본부는 전날 경남 고성읍 일대에서 고성소방서 및 민간 자위소방대와 함께 추석 명절 대비 재난안전사고 예방 캠페인을 실시했다고 22일 밝혔다.

21일 한국남동발전 삼천포발전본부가 경남 고성읍 일대에서 고성소방서 및 민간 자위소방대와 함께 추석 명절 대비 재난안전사고 예방 캠페인을 실시한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=한국남동발전 삼천포발전본부]2026.09.22

이날 캠페인에는 삼천포발전본부 관계자와 고성소방서, 민간 자위소방대원 등이 참여해 지역 주민과 방문객에게 재난 발생 시 국민행동요령과 지진재난 행동요령을 안내했다.

참여자들은 추석 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하기 위해 생활 속 안전수칙 준수와 재난 발생 시 신속한 대응의 중요성을 알렸다.

관련 행동요령이 담긴 홍보물을 배부하며 주민들의 안전의식 제고와 재난 대응 역량 강화를 당부했다.

삼천포발전본부 관계자는 "안전을 최우선 가치로 삼는 기업으로서 발전소 주변 지역에 재난안전 사각지대가 생기지 않도록 예방 활동을 이어가겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com