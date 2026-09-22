전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

이억원 "피지컬AI 확산에 '과감한 투자' 뒷받침 금융 역할 중요"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이억원 위원장 22일 피지컬 AI 금융지원 강조했다
  • 금융위·과기정통부 전북·경북·경남 거점 육성 MOU했다
  • 정책금융기관, 지역산업 혁신 지원 지속하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'피지컬 AI 지역거점 발전 포럼', 지자체·금융권 MOU 체결
전북·경북·경남 제조업 연계…"기술개발 넘어 사업화 지원"

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 이억원 금융위원장이 피지컬 AI(Physical AI)의 산업 현장 확산을 위해 기업의 과감한 투자를 뒷받침할 금융의 역할을 강조했다.

금융위원회와 과학기술정보통신부는 전북·경북·경남 등 대한민국 대표 제조업 거점을 피지컬 AI의 핵심 축으로 육성하기 위해 지자체, 정책금융기관, 지역은행과 함께 협력 체계를 구축하기로 했다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

◆ 이억원 위원장 "제조 현장 거점화에 금융 적극 지원"

이억원 금융위원장은 22일 서울 여의도 한국산업은행 본관 1층 IR센터에서 열린 '피지컬 AI 지역거점 발전 포럼'에 참석해 "피지컬 AI가 실제 산업 현장에 빠르게 확산되기 위해서는 기업의 과감한 투자를 뒷받침하는 금융의 역할도 중요하다"며 "금융위원회도 지역 제조현장이 피지컬 AI 핵심거점으로 거듭나도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

이 위원장은 축사를 통해 "대한민국은 세계 최고 수준의 제조업 경쟁력과 생산 인프라를 보유하고 있는 만큼, 제조현장에서 축적된 데이터와 공급망, 생산기술을 로봇·AI 팩토리·미래차 등 피지컬 AI 분야와 연계할 수 있는 강점이 있다"고 평가했다.

이어 "피지컬 AI는 연구실에서 완성되는 것이 아니라 제조현장에서 학습하고 검증되어야 한다"며 "대한민국을 대표하는 제조업 기반이 자리 잡고 있는 전북(자동차·기계부품), 경북(철강·반도체 소재부품), 경남(우주항공·조선)의 강점에 AI와 로봇 기술이 더해진다면 각 지역이 새로운 산업거점으로 성장할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

◆ 지자체·정책금융·지역은행 MOU…생태계 조성 협력

이날 포럼에는 배경훈 과기정통부 부총리와 이억원 금융위원장을 비롯해 전북특별자치도지사, 경상북도지사, 경상남도지사 등 지자체장과 산업은행 회장, 기업은행 전무이사, 신용보증기금 이사장, 전북은행·iM뱅크·BNK경남은행장, 피지컬 AI 기업 30여 개사 관계자들이 대거 참석했다.

참석 기관들은 '피지컬 AI 지역거점 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 피지컬 AI 지역거점 발전을 통한 산업 경쟁력 강화와 지역 내 관련 산업 생태계 조성을 위해 상호 협력하기로 했다.

배 부총리는 축사에서 "과기정통부는 3대 메가프로젝트 피지컬 AI 분야 선도 원천기술 개발부터 현장실증, 생태계 확산까지 세계 최고 경쟁력 확보를 위한 기반을 충실히 마련하겠다"며 "지역의 산업적 강점과 연계해 그 성과가 대한민국 전체로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

◆ 체험 Zone 시찰·발전전략 발표…금융 역할 모색

이 위원장은 본행사에 앞서 사전행사인 '피지컬 AI 체험 Zone'을 둘러보고 두산로보틱스, 원익로보틱스, 니어스랩, 무인탐사연구소, 로보티즈 등 참여 기업들의 피지컬 AI 기술이 실제 산업현장에 적용될 수 있는 가능성을 직접 살펴봤다.

이어진 본행사에서는 박종우 서울대학교 로보틱스 국가연구소 교수가 '피지컬 AI를 활용한 대한민국 제조업 혁신'을 주제로 특별강연을 진행했다. 또한 전북·경북·경남은 각 지역 산업 특성을 반영한 '피지컬 AI 지역거점 발전전략'을 발표했으며, 산업은행·기업은행·신용보증기금은 정책금융 지원방안을 소개했다.

금융위원회는 앞으로도 정책금융기관 등과 함께 피지컬 AI 산업의 성장과 지역산업의 혁신을 지속해서 뒷받침할 계획이다. 아울러 피지컬 AI를 비롯한 첨단산업 분야에서 기업의 성장과 지역 산업 생태계 조성이 원활히 이뤄질 수 있도록 금융의 역할을 지속해서 모색해 나갈 방침이다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동