김해시, 내달 1일 '가야사학술회의'…양동리 고분군 역사 재조명

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 10월 1일 제31회 가야사학술회의를 연다.
- 이번 회의는 김해 양동리 고분군의 가치를 조명한다.
- 전문가 발표와 토론으로 조사 성과와 과제를 짚는다.
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시민·전문가 가야 유산 논의
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 500년 세월을 품은 경남 김해 양동리 고분군이 대학 가을 캠퍼스에서 시민을 맞이한다. 김해시가 잊혀가던 가야의 기억을 차분히 일깨운다.
김해시는 다음 달 1일 오전 11시 인제대학교 장영실관 대강당에서 제31회 가야사학술회의를 개최한다고 22일 밝혔다.
학술회의 주제는 '잠든 500년, 가야를 깨우다 – 김해 양동리 고분군'이다. 양동리 고분군은 2004년 국가사적으로 지정된 가야유산으로 1~3세기에는 대성동고분군 집단과 견줄 만큼 강한 세력이었던 것으로 알려졌다.
다양한 묘제와 풍부한 출토유물도 당시 가야의 사회·문화 변화를 보여주는 자료로 평가된다.
회의에서는 양동리 고분군의 조사 성과와 과제, 유하동 유적과의 경관 해석, 구야국 수장묘의 성격, 조성집단의 의례, 옥문화, 4~5세기 양동리 고분군의 위상 등을 주제로 6명의 전문가 발표가 이어진다.
이후 이주헌 전 국립가야문화유산연구소장이 좌장을 맡아 이양수 국립김해박물관장 등 전문가들과 종합토론을 진행한다.
시 관계자는 "그동안 상대적으로 주목받지 못한 양동리 고분군의 역사적 가치와 의미를 시민들과 공유하는 자리"라며 "전문가 연구 성과를 직접 접할 수 있는 만큼 시민들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com