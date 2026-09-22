전국 광역단체장 9월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사 14일 제천4산단 업무협약을 했다.
- 우상호 강원도지사는 소상공인 지원 협약과 장보기를 했다.
- 전재수 부산시장은 부산미래경제포럼과 협약식을 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-경제포럼 월례강연회(07:00 엔포드호텔)
-제천4산단 관련 업무협약(13:00 여는마당)
-추석맞이 기관 방문 및 현업직원 격려(14:00 청주일원)
▲우상호 강원도지사
-소상공인 특별 금융지원 및 민관협력 배달앱 "땡겨요" 운영 업무협약식(10:00 신관 대회의실)
-전통시장 장보기 행사(11:00 춘천 풍물시장)
-제51주년 민방위대 창설 기념행사 (14:00 강원대학교 백령아트센터)
-강원 소상공인·전통시장 활성화를 위한 상생협력 업무협약식 (15:00 신관 대회의실)
-강원사회복지공동모금회 추석맞이 취약계층 지원금·품 전달식(16:00 통상상담실)
-한국청과㈜·중앙청과㈜ 추석맞이 위탁가정 후원물품 전달식(16:30 통상상담실)
▲이원택 전북지사
- 피지컬AI 지역거점 발전 포럼 (13:30 한국산업은행 본점)
▲이철우 경북도지사
-화공 굿모닝 특강(398회);인구위기와 로컬리즘_경북의 미래(07:20 다목적홀)
- 실국원장 간부회의 및 2026년 제3차 청백리 회의(09:30 원융실)
- 피지컬 AI 지역거점 발전 토론회(13;30 한국산업은행 본점)
▲추경호 대구광역시장
-아시아포럼21 정책토론회(07:30 대구아트파크)
- iM뱅크와 대구적십자사가 함께하는 한가위 맞이 송편 나눔 행사(11:00 대한적십자사 대구별관)
- 추석맞이 전통시장 방문 행사(11:40 번개시장)
- 제22기 민주평통자문회의 대구지역회의(14:20 대구엑스코)
▲전재수 부산시장
- 제111회 부산미래경제포럼(08:00 국제회의장)
- 2026년 부산시 고위직 대상 맞춤형 폭력예방교육(10:00 대회의실)
- 부산지역인재 장학금·어린이 정원 조성을 위한 업무협약식(10:20 국제의전실)
- 부산 교육혁신선도지역 공동추진을 위한 협약식( 11:00 26층 회의실)
- 노무현 평전 출간기념 부산북토크(19:00 영광도서 문화홀)
▲박완수 경남지사
- 피지컬 AI 지역거점 발전전략 포럼(14:00 한국산업은행 본점)
[전국 종합=뉴스핌]
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