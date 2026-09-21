조규일 진주시장 "발전공기업 통합본사 유치·LH 기능 분리 재검토해야"

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세종서 혁신도시 완성 촉구 결의대회

공기관 이전 정책 맞춰 지역 의견 전달

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 진주혁신도시를 둘러싼 공공기관 재편 논의가 본격화한 가운데 경남 진주시가 세종에 직접 올라가 정부를 상대로 조직적인 여론전에 나섰다.

진주시는 21일 세종시 정부세종청사 앞에서 '경남진주혁신도시 완성 세종 결의대회'를 열고 혁신도시 관련 3대 현안에 대한 정부의 결정을 촉구했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장이 21일 세종시 정부세종청사 앞에서 열린 '경남진주혁신도시 완성 세종 결의대회'에서 진주혁신도시의 완성과 국가균형발전 실현을 위한 정부의 결단을 강력히 촉구하고 있다.[사진=진주시] 2026.09.21

이날 행사에는 조규일 진주시장과 공공기관 유치위원회 관계자, 시·도의원, 시민 등 400여 명이 참석했다. 참가자들은 ▲발전공기업 통합본사 진주 유치 ▲한국토지주택공사(LH) 기능 분리 재검토 ▲공공기관 2차 이전의 기존 혁신도시 중심 집적을 요구했다.

시는 지난 8월 26일 시민 2000여 명이 참여한 결의대회와 조규일 시장의 청와대·국회·정부세종청사 앞 1인 시위에 이어 이번 행사를 열었다. 지역 정치권과 시민사회, 경제계 등과 연대해 정부에 지역사회의 요구를 전달한다는 취지다.

김용주 진주상공회의소 부장은 청년과 시민을 대표해 낭독한 호소문에서 "준비된 도시 진주에 발전공기업 통합본사를 지정하고 LH 기능 분리 재검토와 공공기관 2차 이전의 기존 혁신도시 집적을 추진해 달라"고 요구했다.

조규일 시장과 공공기관 유치위원회 공동위원장들은 발전공기업 통합본사 진주 유치를 위한 10만명 서명부에 대표로 서명하는 행사를 진행했다. 진주시는 지난 7월부터 범시민 서명운동을 벌여왔다.

조 시장은 "공공기관 2차 이전은 기존 혁신도시를 중심으로 신속하게 추진돼야 한다"며 "발전공기업 통합본사 유치와 LH 기능 분리 재검토를 위해 시민들과 함께 대응하겠다"고 말했다.

시는 앞으로 공공기관 유치위원회를 중심으로 지역 정치권과 경제계, 학계, 시민사회와 협력해 정부와 관계기관에 지역 의견을 전달할 계획이다.

한편 정부는 발전공기업 5곳을 통합하는 방안과 LH 기능 개편을 추진하고 있다. 진주혁신도시에는 한국남동발전 본사가 있어 발전공기업 통합본사와 LH 기능 개편이 지역 현안으로 떠올랐다.

news2349@newspim.com