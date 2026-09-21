전북도, 완주군에 호남 최초 '수소모빌리티 검사센터' 구축

2028년까지 총 81.3억 투입…수소차 안전검사 기반 마련

생산부터 검사·안전관리까지 원스톱 체계…호남권 산업 경쟁력 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 수소상용차의 안전성을 높이고 수소모빌리티 산업 경쟁력을 강화하기 위해 완주에 호남 최초 수소모빌리티 검사센터를 구축한다고 21일 밝혔다.

이날 도청에서 완주군, 한국교통안전공단과 '수소모빌리티 검사센터 구축을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 이원택 전북지사, 유희태 완주군수, 정용식 한국교통안전공단 이사장 등이 참석했다.

호남 최초 수소모빌리티 검사센터 구축 협약식(왼쪽부터 유희태 완주군수, 정용식 한국교통안전공단 이사장, 이원택 전북지사)[사진=전북자치도]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 수소상용차 보급 확대에 대비해 전문적인 안전검사 기반을 마련하고 국내 유일의 수소상용차 생산지인 완주에 생산부터 검사·안전관리까지 연계하는 원스톱 체계를 구축하기 위해 추진된다.

검사센터는 완주 테크노밸리 산업단지에 조성되며 2026년부터 2028년까지 3년간 국비 65억3000만 원과 지방비 16억 원 등 총 81억3000만 원이 투입된다. 사업 시행은 한국교통안전공단이 맡는다.

센터에는 수소승용차와 수소상용차의 내압용기를 검사할 수 있는 가스누출량 측정기, 가스누출 감지 자동환기설비 등 전문 검사장비와 안전시설이 들어선다. 이를 통해 수소차 운행에 필요한 안전검사를 수행하고 사고 예방을 위한 전문 검사체계를 마련할 계획이다.

협약에 따라 전북도와 완주군은 부지매입과 인허가 등 사업 추진에 필요한 행·재정적 지원을 담당한다. 한국교통안전공단은 센터 건립과 운영, 수소 전용 검사장비 도입을 맡는다. 사업은 올해 9월 실시설계를 시작으로 2027년 상반기 부지매입과 인허가 절차를 거쳐 2028년 준공을 목표로 추진된다.

도는 검사센터가 완공되면 수소상용차 생산 기반을 갖춘 완주에 전문 검사시설까지 확보해 수소차 안전관리 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다. 특히 수소상용차 보급 확대에 대응하고 호남권 수소모빌리티 산업의 안전 기반을 확충하는 계기가 될 것으로 전망하고 있다.

이원택 전북자치도지사는 "수소상용차 산업이 성장하기 위해서는 무엇보다 안전을 뒷받침하는 검사체계가 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 전북도가 수소상용차의 생산뿐만 아니라 검사와 안전관리까지 선도하는 지역으로 도약할 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

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