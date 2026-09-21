전주시, 피지컬AI 미래전략 협의체 출범…AI특별도시 '도약'

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산·학·연 전문가 20여 명 참여…피지컬AI 산업 육성 방향 논의

시험·검인증 거점 구축부터 기업유치까지 미래 성장동력 확보 전략

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 피지컬AI를 새로운 미래 성장동력으로 육성하기 위해 산·학·연 전문가들과 함께 산업 발전을 위한 전략 마련에 본격 나선다고 21일 밝혔다.

시는 이날 전주정보문화산업진흥원 신산업융복합지식산업센터 회의실에서 조지훈 전주시장과 피지컬AI 분야 산·학·연 전문가 20여 명이 참석한 가운데 '전주시 피지컬AI 미래전략 협의체 킥오프회의'를 개최했다.

'피지컬AI 특별도시' 밑그림 그리기 착수회의[사진=전주시]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

피지컬AI 미래전략 협의체는 빠르게 변화하는 피지컬AI 정책·기술·산업 동향을 공유하고 전주시의 미래산업 전략과 주요 현안에 대한 민간 전문가들의 의견을 시정에 반영하기 위해 구성됐다.

협의체에는 제조혁신피지컬AI협회(PAMA)를 비롯해 로봇웨어에이아이, 메가존클라우드, 텔로스, 페르소나에이아이 등 관련 기업과 전주대학교, 한국전자기술연구원(KETI), 한국정보통신기술협회(TTA), 전북테크노파크, 전주정보문화산업진흥원(JICA), 전북지역산업진흥원, 캠틱종합기술원 등 산업·기술 분야 전문가들이 참여한다.

첫 회의에서 시는 '전주시 피지컬AI 추진방향 및 주요사업'을 주제로 현재 추진 중인 사업과 향후 산업 육성 방향을 공유했다. 이어 한동숭 전주대학교 명예교수가 피지컬AI 산업 발전 방향과 전주시의 전략적 역할에 대해 발표했다.

참석자들은 전주시의 추진 방향을 토대로 시험·검인증 거점 구상과 국가사업 연계 신규 사업 발굴, 기업유치 방안 등 피지컬AI 산업 육성을 위해 필요한 핵심 기능과 발전 전략을 논의했다.

시는 현재 추진 중인 AI 신뢰성 혁신 실증사업을 기반으로 AI·로봇 분야 시험·검인증 역량을 단계적으로 확대할 계획이다. 또 K-로봇 피지컬AI 실증공유센터 등 관련 거점시설 유치를 통해 기업의 기술 개발부터 시험·검증, 사업화까지 지원하는 산업 기반을 강화할 방침이다.

시는 이번 킥오프 회의를 시작으로 월 1회 정기회의를 열고 피지컬AI 관련 정책·기술·산업 현안을 중심으로 주제 발표와 자유토론을 이어간다. 이를 통해 신규 사업 발굴과 주요 현안 공동 대응 등 산업 육성을 위한 실행 전략을 지속적으로 구체화할 계획이다.

조지훈 전주시장은 "전주시 피지컬AI 미래전략 협의체가 전문가의 의견을 듣는 데 그치지 않고 현장의 아이디어를 실제 정책과 사업으로 연결하는 실행 중심의 협의체가 되도록 하겠다"며 "정부의 피지컬AI 육성 전략에 속도감 있게 대응하고 산·학·연과 힘을 모아 전주를 대한민국을 대표하는 피지컬AI 특별도시로 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com