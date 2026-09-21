진안군, 용담호 유휴공간 활용 '마을호텔' 조성 추진

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K-water·마이산탑사·한남대·인터뷰 등 5개 기관 업무협약 체결

총사업비 5000만 원 투입…빈집·노후 민박 개선해 체류·생활인구 확대

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 용담호 주변 유휴공간과 노후 숙박시설을 활용한 체류형 관광 거점 조성에 나선다고 21일 밝혔다.

진안군은 이날 군청 상황실에서 한국수자원공사(K-water), 마이산탑사, 한남대학교, ㈜인터뷰와 '스테이 체인지(용담호 마을 호텔)' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

스테이 체인지 용담호 마을호텔 협약식[사진=진안군]2026.09.21 gojongwin@newspim.com

이번 협약은 K-water의 '2026년 지역가치 창출 프로젝트'와 연계해 용담댐 주변 마을의 유휴공간과 노후 숙박시설을 새로운 체류 거점으로 재생하고 지역소멸에 대응하기 위한 민·관·학 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 진안군은 행정 지원과 주민 협의, 사업 홍보 및 지역자원 연계를 담당한다. K-water는 사업 기획·총괄과 사업비 지원을 맡고 한남대학교는 빈집 등 유휴공간을 활용한 마을호텔 기본구상을 수립한다.

㈜인터뷰는 노후 민박과 펜션을 대상으로 운영·홍보 컨설팅과 리모델링을 지원하며 마이산탑사는 지정기부금 처리에 협력할 예정이다.

총사업비 5000만 원 규모로 추진되는 이번 사업은 올해 말까지 진행된다. 군은 용담댐 주변 빈집 등을 객실과 공유공간으로 연결해 '마을 전체가 하나의 호텔이 되는' 기본구상을 마련하고 관내 노후 숙박시설의 시설 및 운영 개선도 지원할 계획이다.

이를 통해 관광객의 체류시간과 지역 내 소비를 늘리고 주민과 청년이 함께 참여하는 지속 가능한 마을호텔 운영모델을 구축한다는 구상이다.

전춘성 진안군수는 "용담호 주변의 빈집과 노후 숙박시설을 지역의 부담이 아닌 새로운 성장자원으로 바꾸는 의미 있는 출발"이라며 "기관별 전문성과 지역 주민의 의견을 충실히 연결해 머물고 싶은 진안, 활력 있는 용담호 마을을 만들어 가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com