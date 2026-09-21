전북도, 미래신산업 메가프로젝트 '구체화'…전문가·기업 의견 수렴

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로봇·반도체·AI부터 에너지·바이오·양자까지 6대 분야 과제 집중 검토

11월까지 타당성·경제성 분석…기업투자·공급망·실증·인재양성 연계

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 로봇·반도체·인공지능(AI)·에너지·바이오·양자 등 미래신산업 분야의 대형 국책사업 발굴을 위해 전문가와 기업 현장의 의견을 듣고 사업 구체화에 나선다고 21일 밝혔다.

전북자치도는 이날 도청에서 산업별 전문가와 기업 관계자, 도의회 메가특위위원장 등 40여 명이 참석한 가운데 '메가프로젝트 미래신산업분과 전문가 자문회의'를 개최했다.

메가프로젝트 미래신산업분과 전문가 자문회의[사진=전북자치도]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

이번 회의는 정부의 첨단산업 육성정책과 연계해 발굴한 과제를 구체화하고 전문가와 기업의 현장 의견을 반영해 사업 추진 방향을 보완하기 위해 마련됐다.

회의는 양선화 미래첨단산업국장 주재로 오전과 오후 두 차례 진행됐다. 오전에는 로봇·반도체·AI 데이터센터 분야를, 오후에는 에너지·바이오·양자 분야를 중심으로 과제 보고와 전문가 자문, 자유토론이 이어졌다.

참석자들은 각 과제의 정부 정책과의 연계성, 사업 규모와 추진체계, 민간투자 가능성 등을 검토하고 사업화 방안을 논의했다.

앞서 미래신산업분과는 두 차례 회의를 통해 산업별 과제 발굴 방향을 설정하고 메가프로젝트 후보 과제를 도출했다. 이후 과제별 제안서를 보완하며 사업 추진에 필요한 세부 사항을 검토해왔다.

도는 이번 자문 결과를 바탕으로 발굴과제를 단순 기술개발에 그치지 않고 기업투자와 공급망 구축, 실증, 인재양성, 사업화까지 연계하는 종합 프로젝트로 발전시킬 계획이다.

특히 정부의 5극3특 성장엔진과 3대 메가프로젝트, 7대 SEED 프로젝트 등 주요 정책을 전북의 산업·연구 기반과 연계해 대규모 국책사업으로 구체화한다는 구상이다.

이를 위해 수소·재생에너지, 상용·특수목적 모빌리티, 반도체·첨단소재, 농생명·바이오, 양자·AI 등 지역 산업의 강점을 활용한다. 오는 11월까지 사업 타당성 검토와 경제성 분석, 세부 실행계획 수립도 추진할 방침이다.

lbs0964@newspim.com