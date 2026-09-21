경남에너지, 인적자원개발 우수기관 재인증…인재 육성·조직 문화 평가 ↑

AI 핵심 요약beta
- 경남에너지가 21일 인적자원개발 우수기관으로 재인증받았다.
- 2023년 첫 인증 뒤 인재육성과 역량개발 노력을 인정받았다.
- 가족친화·독서경영 추진으로 조직문화 개선도 이어갔다.
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향후 3년간 정기 근로감독 면제 혜택
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남에너지가 인재 육성과 조직문화 개선 노력을 다시 인정받았다.
경남에너지㈜는 '2026년 인적자원개발 우수기관 인증사업'에서 민간부문 대기업 분야 우수기관으로 재인증을 받았다고 21일 밝혔다.
경남에너지는 2023년 처음 인증을 받은 데 이어 올해 다시 우수기관에 선정되며 인재육성 체계와 구성원 역량개발 노력을 인정받았다.
인적자원개발 우수기관 인증사업은 고용노동부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 공동 주최하고 한국산업인력공단이 주관한다. 능력 중심의 공정한 인사관리와 재직자 역량개발 지원 실적을 평가해 우수 기관과 기업을 인증한다.
경남에너지는 일과 가정의 균형을 지원하는 가족친화 제도도 운영하고 있다. 회사는 2024년 가족친화인증과 가족친화 최고기업에 지정됐고 독서친화경영을 위해 사내 도서관 운영과 독서교육도 이어오고 있다. 이런 활동을 바탕으로 문화체육관광부가 주관하는 '2025년 독서경영 우수 직장'에도 선정됐다.
이번 인증은 향후 3년간 유효하다. 인증서와 인증패 수여 외에 정기 근로감독 면제, 공공입찰 가점 등의 혜택도 제공된다.
신창동 대표는 "구성원의 역량 향상과 건강한 조직문화 조성을 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "공정한 인사관리와 체계적인 교육·인재육성을 통해 구성원이 역량을 발휘할 수 있는 근무환경을 만들고 기업의 지속적인 성장으로 이어지도록 투자하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com