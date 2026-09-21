전주시, 지역 방산기업 국방시장 진출 지원…협력 기반 강화

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전북국방벤처센터 협약기업 102개사…국방시장 진입·사업화 전략 공유

신규 방산기업 10개사 협약…전북·전주 방산혁신클러스터 연계 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 지역 방위산업 기업의 국방시장 진출과 사업 확대를 지원하기 위해 기업 간 협력과 교류 강화에 나선다고 21일 밝혔다.

전주시와 전북국방벤처센터는 이날 전북테크노파크 대강당에서 지역 방위산업 활성화와 협약기업 간 협력 강화를 위한 '전북국방벤처센터 협약기업 간담회'를 개최했다.

전주시가 지역기업의 방산시장 진출에 앞장서고 있다[사진=전주시]2026.09.21 lbs0964@newspim.com

간담회에는 전북국방벤처센터 협약기업 102개사 대표와 임직원, 협약기업 협의회 회장단 등이 참석해 기업 간 교류 확대와 공동 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

행사는 전북국방벤처센터와 주요 지원사업 소개, 2026년 2차 신규 협약기업 협약식, 전북·전주 방산혁신클러스터 사업 소개 및 질의응답 등의 순으로 진행됐다.

참여기업들은 방위사업청과 전북국방벤처센터가 추진하는 다양한 지원사업을 공유하고 국방시장 진입과 사업화 확대를 위한 전략을 모색했다.

시는 지난 6월 전북·전주가 방위사업청 방산혁신클러스터사업에 선정된 만큼 협약기업의 적극적인 참여를 위해 사업단과 연계해 주요 사업 내용과 지원사업도 안내했다.

이날에는 최근 새롭게 선정된 도내 방산기업 10개사와 전북국방벤처센터 간 신규 협약식도 열렸다. 신규 협약기업에는 AI 군집자율비행 기술을 보유한 ㈜모빌리티랩과 드론 예지정비 시스템 및 장비 전문기업 ㈜위플로 등 전주시 기업 2개사가 포함됐다.

전북국방벤처센터는 방위산업 진출을 희망하는 관내 중소·벤처기업을 발굴해 사업계획서 검토와 현장 실사 등을 거쳐 협약기업을 선정하고 있다.

선정된 기업은 5년간 기술개발 지원과 기술 자문, 경영·홍보 지원 등 다양한 국방벤처센터 지원사업에 참여할 수 있다.

시는 이번 간담회를 계기로 협약기업들이 방산혁신클러스터 등 다양한 국방사업에 참여할 수 있도록 지원을 강화할 방침이다.

기업이 보유한 기술과 제품이 국방 분야의 새로운 사업기회로 이어질 수 있도록 기업 간 협력과 정보 공유도 지속적으로 확대할 계획이다.

lbs0964@newspim.com