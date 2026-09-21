산청군, 추석 명절 종합대책 추진…안전·물가 안정 등 4개 분야

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11개 대책반 52명 비상근무

24시간 상황관리체계 유지

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 추석 연휴를 앞둔 경남 산청군이 물가·취약계층·안전·공공서비스 전 분야를 아우르는 종합대책으로 '조용한 명절'을 준비하고 있다.

군은 오는 24일부터 27일까지 나흘간 '2026년 추석 명절 종합대책'을 추진한다고 21일 밝혔다. 이번 대책은 민생경제, 취약계층 지원, 안전, 공공서비스 등 4개 분야로 구성됐다.

경남 산청군이 추석 명절을 앞두고 군민과 귀성객들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 종합대책을 추진한다. 사진은 경남 산청군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.09.21

군은 연휴 기간 동안 종합상황실을 운영하고 11개 대책반 52명을 편성해 비상근무에 들어간다. 읍·면에는 생활민원 근무자 44명을 배치해 각종 사건·사고와 생활민원을 신속히 처리할 계획이다.

명절 물가 안정을 위해 추석 물가안정 특별대책기간을 두고 핵심 성수품 19개 품목을 중점 관리한다. 물가모니터요원과 소비자단체가 성수품 수급 상황과 가격 동향, 바가지요금 발생 여부 등을 점검한다.

지역경제 지원을 위한 행사도 진행된다. 군은 추석맞이 전통시장 장보기 행사를 비롯해 모바일 산청사랑상품권 경품 행사, 산엔청쇼핑몰 특별기획전, 산엔청 마실장터와 로컬푸드 특판 행사, 전통시장 라이브커머스 등을 통해 전통시장과 지역 상권 이용을 유도한다.

취약계층 대상 지원도 병행한다. 군은 사회복지시설 입소자 716명과 어려운 군민 40세대를 대상으로 위문을 실시한다. 사회복지공동모금회, 경남은행, 자원봉사센터, 새마을회 등과 협력해 저소득층 지원과 명절 음식 나눔 활동을 펼칠 예정이다.

안전 분야에서는 연휴 기간 24시간 상황관리체계를 유지한다. 전통시장과 버스터미널 등 화재 취약시설을 대상으로 관계 기관 합동 안전점검을 실시하고, 산불상황실을 운영해 산불 취약지역 예찰을 강화한다.

가축전염병 예방을 위한 방역체계도 가동한다. 군은 아프리카돼지열병, 구제역, 고병원성 조류인플루엔자 등에 대비해 방역상황실과 거점소독시설을 운영하고, 축산농가 예찰과 차단방역 홍보를 지속할 방침이다.

응급의료 공백을 줄이기 위한 조치도 마련했다. 산청군보건의료원 응급실을 연휴 기간 24시간 운영하고 문을 여는 의료기관과 약국을 지정해 진료와 의약품 구입에 대한 주민 불편을 최소화한다.

생활폐기물과 음식물폐기물 수거 일정은 사전에 안내해 연휴 동안 폐기물이 과다 적체되는 것을 막는다. 상·하수도 시설에 대한 사전 점검과 기동수리반 운영으로 상수도 공급과 하수 처리 등 공공서비스 안정성도 점검한다.

m25322532@newspim.com