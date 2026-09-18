고흥군 "국군간호사관생도 80여명 소록도 연수"

AI 핵심 요약beta
- 국군간호사관학교 생도 80여 명이 18일 소록도에서 체험 교육했다
- 생도들은 마리안느·마가렛의 헌신과 소록도 역사를 배웠다
- 고흥군은 나눔연수원 증축으로 자원봉사 교육을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 국군간호사관학교 생도 80여 명이 소록도 마리안느·마가렛 나눔연수원에서 한센인 돌봄에 헌신한 두 간호사의 삶과 봉사정신을 체험했다고 18일 밝혔다.
생도들은 지난 16일부터 18일까지 2박 3일간 진행된 리더십·인성 집중 주간 체험형 교육과정에 참여해 소록도의 역사와 나눔의 의미를 되새겼다.
이번 교육은 국군간호사관학교의 리더십·인성 교육 과정으로 마련됐으며 생도들은 한센인을 위해 평생을 헌신한 마리안느와 마가렛의 활동을 배우고 사단법인 마리안느와마가렛 김연준 신부의 강의도 들었다.
고흥군과 사단법인 마리안느와마가렛 및 국군간호사관학교는 2019년 업무협약을 체결한 뒤 소록도를 매개로 교육과 교류를 이어오고 있다.
군은 소록도의 역사와 봉사정신을 알리고 자원봉사 교육·교류 거점을 구축하기 위해 '대한민국 자원봉사의 성지 조성' 사업을 추진 중이다.
마리안느·마가렛 나눔연수원은 교육과 체험 공간 확충을 위해 증축 공사가 진행되고 있으며 완료 시 300명 규모 대강당과 200명 수용 숙박시설을 갖추게 된다.
고흥군 관계자는 "소록도는 나눔과 봉사의 가치를 배울 수 있는 공간"이라며 "나눔연수원 증축과 볼런투어 등을 통해 전국 자원봉사자들의 교육·교류 기회를 확대하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com