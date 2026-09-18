"여수산단 LNG발전소 잇단 추진…환경부담 '경고음'"

AI 핵심 요약beta
- 여수환경운동연합이 17일 LNG발전 필요성 검증을 촉구했다
- 신호남복합발전소 등 7기 누적영향을 산단 전체로 봐야 한다고 했다
- 재생에너지·ESS 대안과 온배수 영향도 함께 공개 검토하라고 했다
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 여수환경운동연합은 여수국가산업단지에서 추진 중인 LNG발전사업의 필요성과 신규 발전소 7기에 따른 누적 환경영향을 개별 사업이 아닌 산단 전체 차원에서 검증해야 한다고 촉구했다.
여수환경운동연합은 지난 17일 여수시 삼일동 주민센터에서 열린 한국동서발전 신호남복합발전소 환경·기후변화영향평가서 초안 공청회에서 이같이 주장했다고 18일 밝혔다.
신호남복합발전소는 여수산단 내 기존 호남화력 부지에 500MW급 LNG복합화력발전소를 건설하는 사업으로 산단에서는 이 사업을 포함해 다수의 LNG발전사업이 추진되고 있다.
이날 여수환경운동연합은 "산단의 안정적인 전력공급 필요성에는 공감하면서도 현재 전력수요와 자체 발전량 및 기존 송전망 공급능력을 공개한 뒤 석유화학산업 구조 변화와 전기화에 따른 장래 수요를 분석해 추가 발전설비 필요 규모를 객관적으로 산정해야 한다"고 주장했다.
이어 "LNG발전소 건설에 앞서 재생에너지 확대와 송전망 보강 및 에너지저장장치(ESS) 활용과 에너지효율 향상 등 대안을 환경성·경제성·안정성 측면에서 비교 검토하고 결과를 지역사회에 공개해야 한다"고 요구했다.
단체는 신규 LNG발전소 7기가 집중될 경우 기존 산단의 대기오염과 온실가스 배출 및 해양환경 부담에 미칠 누적 영향을 평가해야 하며 해수 관류식 냉각에 따른 수온 상승과 온배수의 해양생태계 영향도 기존 산업시설 영향과 함께 검증해야 한다고 강조했다.
여수환경운동연합은 "환경영향평가는 사업 추진을 위한 형식적 절차가 아니라 사업의 필요성과 입지 및 규모의 적정성, 환경 수용성을 검증하는 과정이 돼야 한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com