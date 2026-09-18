산청군, 2026년 반부패·청렴 교육 진행…현장 적용성 강화

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 18일 공직자 150여 명 대상 청렴 교육을 했다.
- 청탁금지법과 이해충돌방지법 등 실무 중심으로 진행했다.
- 군은 청렴 시책을 계속 추진하며 투명행정을 다짐했다.
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군민 신뢰 구축 청렴 실천
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 공직사회 청렴 의식 제고를 위해 제도 중심의 실무 교육으로 현장 적용성 점검에 나섰다.
산청군은 18일 군청 대회의실에서 2026년 반부패·청렴 교육을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육에는 유명현 군수를 포함해 4급 이상 고위직 공무원과 신규 임용자, 승진자 등 150여 명이 참석했다. 교육은 청탁금지법, 공직자 행동강령, 이해충돌방지법 등 주요 반부패 관련 법령과 제도를 중심으로 구성됐다.
국가청렴권익교육원 전문 강사인 배정애 원장이 강사로 참여해 공직 현장에서 발생할 수 있는 이해충돌 사례와 행동강령 위반 유형을 설명하고 실제 업무에 적용 가능한 청렴 실천 방안을 제시했다.
산청군은 교육 과정에서 다양한 사례를 통해 공직자가 업무 수행 중 유의해야 할 사항을 짚으며 직급과 직무 특성을 고려한 맞춤형 교육을 진행했다.
군은 국민권익위원회가 주관하는 공공기관 종합청렴도 평가에서 매년 상위권을 유지하고 있으며 향후 반부패·청렴 교육과 관련 시책을 지속적으로 추진할 계획이다.
유명현 군수는 "청렴은 공직자의 기본 자세이며 군민 신뢰는 작은 원칙을 지키는 데서 시작된다"면서 "전 직원이 일상 업무에서 투명하고 공정한 행정을 실천하도록 지원하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com