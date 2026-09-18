전남광주특별시, 10월 7일 '통합조직' 가동

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 18일 조직개편안을 의결했다.
- 오는 10월 7일부터 4실·7본부·28국 체제로 가동한다.
- 특별시는 권역별 기능 재편해 통합 행정을 강화했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 출범 이후 첫 조직개편을 확정하고 통합 행정체계 구축에 본격적으로 나선다.
전남광주특별시는 18일 통합특별시의회 본회의에서 조직개편안이 의결됨에 따라 후속 인사와 조직 정비를 거쳐 오는 10월 7일부터 새 조직을 가동한다고 밝혔다.
개편 조직은 4실·7본부·28국 체제로 총 1만 1178명이 근무한다. 기존 전남과 광주의 행정조직을 단순 통합하는 데 그치지 않고 권역별 특성과 새로운 행정수요를 반영해 기능을 재편한 것이 핵심이다.
전남동부청사는 산업·경제와 노동·일자리 및 산림 분야를 맡는다. 무안청사는 균형발전과 예산·재정에 더해 관광·농수축산과 보건복지 기능을 담당한다. 광주청사는 반도체·인공지능(AI)과 기획·조정 및 광역 도시행정과 문화·인권 분야를 중심으로 운영된다.
기획·예산·인사 등 지원 기능도 업무 연계성과 기능적 특성을 고려해 특정 청사에 편중되지 않도록 배치했다.
미래 성장과 균형발전을 위한 조직도 새롭게 꾸려진다. 반도체산업지원실과 균형발전실을 비롯해 지역보건의료혁신본부와 시민주권본부를 신설해 미래산업 육성과 권역 균형발전 및 보건의료 혁신과 시민참여 확대에 역량을 집중한다.
유사·중복 기능은 통폐합하고 AI와 이차전지 등 행정수요가 커진 분야는 보강했다. 보건복지와 환경 및 농축산 분야는 권역별 특성을 감안해 재배치해 현장 대응력을 높였다.
황기연 행정부시장은 "조직개편은 시민 편의와 균형발전 및 안정적인 통합 운영에 중점을 뒀다"며 "운영 과정에서 드러나는 과제는 지속적으로 보완하겠다"고 말했다.
이어 "전남과 광주가 하나의 조직체계로 본격 운영되는 만큼 미래산업부터 농수축산과 문화·관광 및 에너지·우주항공과 복지·안전까지 주요 현안을 하나의 체계로 추진하겠다"고 강조했다.
통합특별시는 후속 인사 과정에서 행정 공백이 발생하지 않도록 조직 정비를 차질 없이 진행할 방침이다.
ej7648@newspim.com