[2026AG] 日경찰 "태극기 반입 안돼" …신유빈·서승재, 빈손 입국

AI 핵심 요약beta
- 대한민국 선수단 본진이 17일 나고야 입국서 태극기 반입을 제지당했다.
- 현지 경찰과 공항 당국은 보안·규정 이유로 국기 반입을 막았다.
- 조직위의 히데요시 분장 논란까지 겹쳐 체육회가 유감을 표명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참가하는 대한민국 선수단 본진이 입국 과정에서 현지 경찰에 태극기 반입을 제지당하는 황당한 일을 겪었다.
이상현 선수단장이 이끄는 대한민국 대표팀 본단 122명은 지난 17일 오후 일본 아이치현 나고야 인근 도코나메의 주부국제공항을 통해 입국했다.
인천국제공항 출국길에 깃대에 달린 태극기를 앞세웠던 출입국 기수 신유빈(탁구)과 서승재(배드민턴)는 나고야 입국장에서 태극기 없이 빈손으로 들어섰다. 현지 경찰과 공항 당국이 보안 문제와 공항 자체 규정을 이유로 태극기 반입을 제지했기 때문이다.
대한체육회 측은 깃대를 제거하고 태극기만 들고 들어가겠다는 대안까지 제시했으나 받아들여지지 않았다. 체육회 관계자가 강력히 항의했음에도 현지 경찰은 "모든 국가가 공항 내에서 국기를 들 수 없다"는 입장을 고수했다. 코로나19 여파가 있던 도쿄올림픽을 제외하면 종합대회 입국장에서 국기 반입을 막은 것은 매우 이례적이다.
개막 전부터 역사 관련 논란도 불거졌다. 지난 15일 선수촌으로 쓰이는 크루즈선 '코스타 세레나호'의 입항 행사에서 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시 분장을 한 무장대가 등장해 파장이 일었다.
조직위는 지역 문화 및 관광 소개 목적이라 해명했으나 공식 SNS에 관련 영상을 다시 게시하며 논란을 키웠다. 이에 대한체육회는 유승민 회장 명의로 아시아올림픽평의회(OCA)와 조직위원회에 유감 표명 및 재발 방지 요구 서한을 발송했다.
이상현 선수단장은 "일본 현지 문화도 중요하지만 우리 선수단을 배려하는 모습이 아쉽다"며 "스포츠에 정치적 이슈가 개입되는 부분에 분명한 뜻을 전하고, 나고야에서 태극기가 더 많이 휘날릴 수 있도록 필승의 각오로 임하겠다"고 강조했다.
psoq1337@newspim.com