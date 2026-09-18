[프로야구] KBO, '수비 레전드' 조성환·김재호와 야구 꿈나무들에 수비 방법 전수

AI 핵심 요약beta
- KBO가 19일 크레레 수비편을 공개했다
- 조성환·김재호가 유소년 수비 기본기를 전했다
- 총 4편으로 매주 토요일 오전 10시 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO가 '크보 레전드 레슨' 수비 편을 통해 야구 꿈나무 및 학생 선수들의 실력 향상을 돕는다.
KBO는 오는 19일 공개하는 '크레레' 수비편에서 KBS N SPORTS 조성환 해설위원과 스포티비 김재호 전 해설위원과 함께 유소년 선수들에게 수비를 설명한다.
'크보 레전드 레슨 [크레레]'은 KBO 레전드들이 선수 생활을 통해 쌓은 경험과 노하우를 유소년 선수들의 눈높이에 맞춰 전달하는 야구 교육 콘텐츠다. 지난 8월 공개된 투수 편(강사: 티빙 윤석민 해설위원)에 이어 이번에는 수비를 주제로 유소년 선수들에게 꼭 필요한 기본기와 훈련 방법을 소개한다.
조성환 위원은 현역 시절 롯데에서 2루수로 활약하며 2차례 골든 글러브를 수상했다. 현역 은퇴 후에는 두산과 한화에서 수비 코치를 역임했다.
김재호 전 위원은 '천재 유격수'라는 별명으로 불리며 두산의 3차례 한국시리즈 우승의 주역으로 활약해다. 역시 2차례 유격수 골든글러브를 수상했다.
학생 선수들의 수비 실력 향상을 위해 손잡은 두 특별 강사는 야수로 갖춰야 할 기본기와 훈련 방법, 상황별 실전 노하우를 유소년 선수들이 쉽게 이해할 수 있도록 전달한다. 기술적인 지도뿐만 아니라 실책이나 경기 중 위기 상황을 이겨내는 자세 등 수비수에게 필요한 마음가짐과 멘탈 관리에 대한 조언도 함께 전한다.
조성환 위원과 김재호 위원이 함께한 '크레레' 수비 편은 멘탈 관리와 수비 코칭을 주제로 총 4편으로 구성됐다. 유소년 선수들이 영상을 시청하는 데 그치지 않고 실제 훈련 과정에서도 내용을 활용할 수 있도록 제작됐다.
첫 번째 영상은 19일(토) 오전 10시 KBO 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다. 이후 26일, 다음 달 3일, 10일까지 매주 토요일 오전 10시 한 편씩 차례대로 공개한다.
willowdy@newspim.com