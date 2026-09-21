[미리보는 증시재료] 美 마이크론 실적…연휴 기간 코스피 '휴장'

AI 핵심 요약beta
- 이번 주 국내 증시가 마이크론 실적에 달렸다
- 마이크론 HBM 전망에 삼성전자·SK하이닉스 주목했다
- 추석 연휴 앞두고 미국 지표와 메타 행사도 변수다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
추석 연휴 속 미국 경제지표가 증시 변수
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(21~25일) 국내 증시는 미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 실적 발표를 최대 변수로 맞는다.
시장에서는 마이크론의 실적과 향후 메모리 업황 전망이 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 반도체주의 투자심리에 영향을 미칠 것으로 보고 있다.
추석 연휴로 국내 증시 거래일이 줄어든 가운데 미국 제조업 경기와 소비심리 등 주요 경제지표도 글로벌 증시의 방향성을 좌우할 전망이다.
21일 금융투자업계에 따르면, 지난주 마지막 거래일인 18일 코스피는 전 거래일보다 178.82포인트(2.66%) 오른 6894.23에 거래를 마쳤다. 코스닥은 4.94포인트(0.60%) 상승한 827.12에 장을 마감했다.
시장에서는 이번 주 마이크론 실적과 미국 경기지표를 확인한 뒤 반도체 중심의 상승세가 이어질지 주목하고 있다.
가장 큰 관심은 22일(현지시간) 발표되는 마이크론 테크놀로지의 실적이다. 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 AI 메모리 수요와 향후 실적 가이던스에 주목하고 있다.
만약 마이크론이 긍정적인 실적과 전망을 제시할 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 반도체주의 투자심리 개선으로 이어질 가능성이 크다.
나정환 NH투자증권 연구원은 "마이크론 실적 등 AI 기업 실적이 확인되면서 의구심은 점진적으로 해소될 것"이라며 "여기에 유가 하락으로 미 장기금리까지 되돌려질 경우 주가 회복은 더 빨라질 것"이라고 전망했다.
미국에서는 23일 9월 잠정 S&P 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)가 공개된다. 이어 24일에는 8월 신규주택판매, 25일에는 8월 내구재 주문과 9월 미시간대 소비자심리지수 및 기대인플레이션이 발표된다. 제조업 경기와 소비심리, 인플레이션 기대가 미국 경기 둔화 여부를 판단하는 주요 지표가 될 전망이다.
메타는 24~25일(한국시간) 연례 개발자 콘퍼런스인 '메타 커넥트 2026'을 개최한다. 메타가 최신 인공지능(AI) 기술과 제품, 개발 전략을 공개하는 행사로 AI 스마트 글래스와 생성형 AI 서비스, AI 플랫폼 등이 주요 의제로 다뤄진다.
시장에서는 최근 AI 투자 속도 조절론이 부각된 가운데 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 AI 투자 전략과 향후 사업 방향에 대해 어떤 메시지를 내놓을지 주목하고 있다.
특히 AI 서비스 '메타 뮤즈(Meta Muse)'의 사업 성과와 수익화 전략이 공개될 경우 AI 투자에 대한 시장 신뢰를 회복하는 계기가 될 수 있다는 분석이 나온다.
황산해 LS증권 연구원은 "최근 시장에서 AI 속도 조절론이 제기되는 만큼 마크 저커버그 최고경영자(CEO)의 기조연설이 핵심 관전 포인트"라며 "지난 행사에서는 신규 증강현실(AR) 글래스를 포함한 AI 스마트 글래스가 공개되며 주가가 상승했던 만큼, 이번에도 AI 전략과 신제품 공개 여부에 시장의 관심이 쏠릴 것"이라고 말했다.
국내에서는 21일 9월 수출입 동향이 발표된다. 반도체와 자동차 등 주력 품목의 수출 흐름을 확인할 수 있는 만큼 국내 경기와 기업 실적을 가늠할 선행지표로 관심을 받을 전망이다. 23일에는 9월 소비자신뢰지수가 발표돼 내수 경기 흐름을 확인할 수 있다.
추석 연휴도 변수다. 국내 증시는 24일과 25일 휴장하며 중국과 대만도 중추절 연휴에 들어간다. 일본 역시 21일 경로의 날, 22일 대체공휴일, 23일 추분의 날로 휴장한다.
국내 증시가 쉬는 동안 발표되는 해외 경제지표와 마이크론 실적에 따라 연휴 이후 국내 증시의 변동성이 확대될 가능성도 제기된다.
이경민 대신증권 연구원은 연구원은 "통상 추석 연휴를 앞두고는 수급이 보수적으로 전환되는 반면 연휴 이후에는 대기 자금이 유입되며 반등하는 경향이 뚜렷했다"며 "최근 10년간 추석 연휴 전후 5거래일 평균 코스피 수익률은 연휴 전 -0.42%, 연휴 후 +0.68%를 기록했다"고 설명했다.
이어 "매파적 FOMC 여파와 연휴를 앞둔 수급 공백으로 증시가 단기 부진할 경우 연휴 이후 반등을 염두에 둔 매수 전략이 유효하다"며 "AI 속도 조절론으로 투자심리가 위축된 가운데 '메타 커넥트 2026'이 AI 확산에 대한 기대를 높인다면 AI·반도체 투자심리 회복의 계기가 될 수 있다"고 전망했다.
plum@newspim.com