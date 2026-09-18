담양군, 25일 죽녹원·소쇄원·메타세쿼이아랜드 무료 개방

AI 핵심 요약beta
- 담양군이 18일 추석 연휴 관광대책을 밝혔다.
- 추석 당일 죽녹원·소쇄원·메타세쿼이아랜드를 무료 개방한다.
- 23일까지 점검·정비하고 24일부터 안내인력을 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 추석 연휴를 맞아 주요 관광시설을 무료 개방하고 귀성객과 관광객 맞이에 나선다.
담양군은 추석 연휴 관광객 편의를 높이기 위해 주요 관광지 사전 점검과 환경 정비를 비롯한 명절 관광대책을 추진한다고 18일 밝혔다.
추석 당일인 25일에는 죽녹원과 소쇄원 그리고 메타세쿼이아랜드 등 유료 관광시설을 무료로 개방한다. 한국가사문학관과 가마골생태공원은 연휴 기간에도 평소처럼 무료 운영한다.
군은 오는 23일까지 메타세쿼이아랜드와 가마골생태공원 그리고 용마루길 등 주요 관광시설을 대상으로 시설 상태와 주변 환경을 살핀다. 관광객들이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 환경 정비도 함께 진행한다.
관광객 안내를 위한 특별근무도 편성한다. 24일부터 27일까지 4일간 공무원과 문화관광해설사 등 하루 18명을 주요 관광지에 배치해 관광 정보 제공과 현장 민원 대응에 나선다. 비상상황 발생에 대비한 현장 관리도 병행한다.
박종원 담양군수는 "추석 연휴 담양을 찾는 방문객들이 주요 관광지를 편안하게 둘러볼 수 있도록 사전 점검과 안내체계를 꼼꼼히 준비하고 있다"며 "가족과 함께 담양의 가을 정취를 만끽하며 편안한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com