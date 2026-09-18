우주소녀 설아, AI 손 편지 의혹에 사과 "생각 짧았다…신중하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 우주소녀 설아가 17일 스타쉽을 떠나며 사과했다.
- 손 편지 AI 정리 의혹에 대해 경솔했다며 고개를 숙였다.
- 수정 편지로 새 출발과 팬들의 응원을 부탁했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 우주소녀 설아가 15년간 몸담았던 스타쉽엔터테인먼트를 떠난 가운데, AI를 활용해 손 편지를 정리했다는 의혹에 대해 사과했다.
설아는 지난 17일 자신의 인스타그램을 통해 "제가 쓴 손 편지가 (글씨가) 울퉁불퉁해서 읽기가 힘들고 전달력이 떨어지는 것 같아서 가독성 좋게 올린다는 게 생각이 짧았던 것 같다"라고 밝혔다.
이어 "앞으로는 모든 것에 조금 더 신중하겠다"며 "죄송하다"고 사과했다.
앞서 설아는 이날 스타쉽엔터테인먼트와의 전속계약을 마무리하고 새로운 출발에 나서며 SNS에 팬들을 향한 손 편지를 공개했다.
그러나 공개된 편지에서 '낯설고'를 '낮설고', '배움'을 '배윰'으로 표기하는 등 일부 오타가 발견됐다. 이에 일부 누리꾼 사이에서는 설아가 직접 쓴 편지를 AI를 활용해 정리한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.
결국 설아는 해당 손 편지 게시물을 삭제한 뒤 내용을 수정해 다시 게재했다.
수정된 편지에서 설아는 "스타쉽 엔터테인먼트를 떠나 새로운 시작을 하게 됐다"며 "긴 시간 안에는 정말 많은 배움이 있었고 그때의 기쁨과 벅찼던 날도, 마음처럼 되지 않아 속상했던 날도 있었지만 그 모든 시간을 지나오며 많은 것을 배우고 성장할 수 있었다"고 스타쉽엔터테인먼트에 대한 감사의 마음을 전했다.
이어 "저의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 달라"고 팬들에게 당부했다.
한편 설아는 2016년 우주소녀로 데뷔해 '비밀이야', '너에게 닿기를', '부탁해', '이루리' 등의 곡으로 활동하며 팬들의 사랑을 받았다.
moonddo00@newspim.com