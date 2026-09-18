아이유, 18일 데뷔 기념일 맞아 2억 기부

AI 핵심 요약beta
- 아이유가 18일 데뷔기념일에 2억원을 기부했다
- 대한사회복지회 등 4곳에 5000만원씩 전달했다
- 기부금은 자립준비청년·아동 지원에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 아이유가 18일 데뷔 기념일을 맞아 2억원을 기부했다.
소속사 EDAM엔터테인먼트는 이날 "아이유가 데뷔기념일을 맞아 대한사회복지회, 서울재활병원, 하트-하트재단, 한국해비타트에 각각 5000만원씩 총 2억원을 기부했다"고 밝혔다.
이번 기부금은 자립준비청년의 안정적인 자립 지원과 경제적 어려움을 겪는 아동·청소년의 재활치료 지원, 여성 자립준비청년의 생계·교육·마음 건강 지원, 국가유공자의 주거환경 개선 등에 사용될 예정이다.
아이유는 데뷔기념일을 비롯해 생일과 연말연시 등 특별한 날마다 자신의 이름과 팬클럽 '유애나'의 이름을 합친 '아이유애나'라는 이름으로 꾸준히 나눔을 실천해왔다.
올해에도 어린이날을 맞아 아동·청소년을 위해 1억원을 기부한 데 이어, 자신의 생일인 5월 16일에는 3억원을 기부하며 도움이 필요한 이웃들에게 온정을 전한 바 있다.
아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 '디어 마이 크레이지 소울메이트(Dear my crazy soulmate)'는 발매 후 주요 음원차트 최상위권에 오르며 뜨거운 반응을 얻고 있다.
alice09@newspim.com