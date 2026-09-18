부산해경, 북항 친수공원 상어 출현 긴급 대응…물가 접근 자제 당부

AI 핵심 요약beta
- 부산해경이 18일 북항 친수공원 해상 상어 출현을 확인했다.
- 신고자는 갈색 상어가 수면 위를 이동하며 3~3.5m로 봤다.
- 해경은 함정 투입과 안전문자 요청 등 대응에 나섰다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 도심 바닷가에 상어가 모습을 드러내 해양경찰과 지자체가 긴급 안전 관리에 나섰다.
부산해양경찰서는 18일 오전 8시57분께 부산 동구 북항 친수공원 해상에 살아있는 상어가 출현해 안전관리 중이라고 밝혔다.
부산해경에 따르면 이날 오전 북항 친수공원 인근 해상에서 행인이 상어를 목격하고 신고했다. 신고자는 갈색 외형을 띤 상어가 수면 위를 이동하는 모습을 확인했으며 몸 길이는 3~3.5m 정도로 추정된다고 전했다.
해양경찰은 신고 직후 파출소 연안구조정을 현장 인근으로 출동시킨 데 이어 경비함정과 중앙해양특수구조단 등 가용 세력을 투입해 북항 친수공원 주변 해상 안전관리에 들어갔다. 상어의 이동 경로와 위치를 파악하는 한편, 해상 활동 중인 선박과 시민 동선 등을 고려해 현장 상황을 점검하고 있다.
부산해경은 상어 출현 사실을 부산시와 북항 친수공원 관리센터에 통보하고 시민을 대상으로 한 안전문자 발송과 안전방송 송출을 요청했다. 경찰과 소방당국에도 관련 내용을 공유해 공동 대응 체계를 가동했다.
해상 활동 안전 조치를 위해 인근 어민과 수상레저업체에도 안내 문자를 발송했다. 해양경찰은 상어가 확인된 해역 주변에서 조업 및 레저 활동 시 주의를 당부하고, 상어 추가 목격 시 즉시 신고해 줄 것을 요청했다.
해경 관계자는 "국립수산과학원과의 문의 결과를 토대로 상어를 외해 쪽으로 유도하는 방안을 검토하고 있다"면서 "상어 공격성을 감안해 시민께서는 북항 친수공원 물가 인근으로의 접근을 삼가고 해상에 머무를 때 주변 상황을 주의 깊게 살펴 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com