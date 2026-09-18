이청아, 교통사고로 허리 부상…'고분고분한 킬러' 하차 논의

AI 핵심 요약beta
- 이청아가 18일 교통사고 여파로 하차를 논의했다
- 소속사는 허리 악화로 치료와 휴식이 필요하다고 밝혔다
- 이청아는 액션 소화 어려움 속 촬영 참여해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이청아가 교통사고 여파로 티빙 오리지널 드라마 '고분고분한 킬러' 하차를 논의 중이다.
18일 이청아 소속사 매니지먼트 숲 관계자는 "이청아가 지난달 교통사고를 당했다"며 "회복에 집중하기 위해 드라마 하차를 현재 논의 중"이라고 밝혔다.
이청아는 지난달 일정 소화를 위해 이동하던 중 교통사고를 당한 것으로 전해졌다. 이 사고로 평소 좋지 않았던 허리 건강이 악화됐으며, 치료를 병행하며 '고분고분한 킬러' 촬영에 참여해왔다.
그러나 액션 장면을 소화하는 데 어려움이 따르는 데다, 완전한 회복을 위해서는 치료와 휴식에 집중할 필요가 있다고 판단해 하차를 논의하고 있는 것으로 알려졌다.
앞서 이청아는 지난해에도 교통사고로 고관절을 다친 바 있다. 이후 드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 촬영을 이어갔으며, 당시 유튜브 웹 예능에 출연해 허리와 목 통증을 겪었다고 밝히기도 했다.
'고분고분한 킬러'는 현모양처가 인생의 유일한 계획이었던 화초 같은 여자가 온실 밖에서 살아남기 위해 계획에 없던 취직을 하며 벌어지는 이야기를 그린다. 이청아는 극 중 코드네임 미스리이자 이화라 역을 맡을 예정이었다.
moonddo00@newspim.com