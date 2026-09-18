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[핌in현장] 연상호 감독 어머니의 세 쪽에서 탄생한 '실낙원'

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  • 연상호 감독이 18일 영화 ‘실낙원’ 제작보고회를 열었다.
  • ‘실낙원’은 아들을 잃은 엄마 앞에 돌아온 아들로 시작되는 심리스릴러다.
  • 연 감독은 AI와 현실의 선택을 묻는 작품이라며 개봉을 앞뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김현주·배현성, 9년 만에 재회한 낯선 모자로 호흡
'얼굴' 이어 저예산 제작…오는 10월 21일 개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 토론토국제영화제에서 먼저 세계 관객을 만난 연상호 감독의 신작 '실낙원'이 국내 관객과의 만남을 앞두고 첫발을 뗐다.

18일 영화 '실낙원' 제작보고회가 열렸다. 이날 행사에는 연상호 감독을 비롯해 배우 김현주, 배현성이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 18일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 제작보고회에서 배우 배현성, 연상호 감독, 배우 김현주(왼쪽부터)가 포토타임을 갖고 있다. [사진=CJ ENM] 2026.09.18 taeyi427@newspim.com

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주) 앞에 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우(배현성)가 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러다.

국내 개봉을 앞둔 연 감독은 "토론토에서 살짝 선보이면서 개봉을 위한 일종의 출정식을 했다면 한국에서는 본격적으로 관객들에게 영화를 선보이기 위한 첫 발걸음인 것 같아 설렌다"고 소감을 밝혔다.

김현주 역시 "토론토에서 처음 선보여 긴장을 많이 했는데 의외로 많이 반겨주시고 알아봐 주셔서 감사했다"며 "그래서 오늘은 덜 떨릴 줄 알았는데 아무래도 한국에서의 반응이 더 중요하다 보니 더 긴장되는 것 같다"고 말했다.

앞서 '실낙원'은 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청돼 세계 관객을 먼저 만났다. 연 감독은 현지 반응에 대해 "항상 사람이 없으면 어떡하나 걱정을 많이 한다"며 "지난해 '얼굴' 때도 사람이 많아서 놀랐는데 이번에는 더 많아서 정말 깜짝 놀랐다"고 당시를 떠올렸다.

이에 김현주는 "감독님이 현지에서 인기가 정말 많으셨던 것 같다"고 덧붙였다.

해외에서 먼저 관객을 만난 '실낙원'의 출발점은 의외로 연 감독의 가족에게 있었다. 작품의 원안이 된 이야기를 처음 쓴 사람은 연 감독의 어머니였다.

연 감독은 "'군체' 메이킹 영상이 방송에 나왔을 때 어머니에게 전화가 왔는데 갑자기 우시면서 '네가 그렇게 고생하는 줄 몰랐다'고 하셨다"며 "어머니가 제가 이야기를 쓰는 것을 보고 '그렇게 하는 게 힘들지 않느냐'고 늘 걱정하셨다"고 말했다.

이어 "제가 '자기 할 이야기가 있으면 쓰는 것'이라고 말씀드렸는데 다음 명절에 갔더니 어머니가 연습장에 연필로 세 페이지 정도 되는 이야기를 써놓으셨더라"며 "그게 '실낙원'의 원안이었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 18일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 제작보고회에서 연상호 감독이 작품에 대해 이야기하고 있다. [사진=CJ ENM]2026.09.18 taeyi427@newspim.com

연 감독은 어머니가 쓴 이야기를 직접 산 뒤 영화화를 위한 작업을 이어갔다. 그는 "세 가지 버전 정도로 이야기를 썼고 지금의 '실낙원'이 마지막 버전"이라고 말했다.

어머니의 짧은 이야기에서 출발한 '실낙원'은 제작 방식에서는 전작 '얼굴'과 맥을 같이한다. 두 작품 모두 저예산 제작 방식을 택했다.

연 감독은 두 작품의 연결 지점에 대해 "저예산"이라며 "'얼굴'을 13회차에 찍었는데 '실낙원'은 조금 더 써서 14회차에 찍었다"고 설명했다.

'얼굴'에 이어 저예산 제작 방식을 이어간 데에는 창작 과정에서 느낀 자유로움이 영향을 미쳤다.

연 감독은 "투자를 받으면 어느 정도 돈을 불려드려야 한다는 책무감 때문에 고민을 많이 한다"며 "'얼굴'에 직접 투자하다 보니 작업할 때 마음이 편했다. '내 마음대로 한번 해보자'는 마음이 있었는데 거기에 중독돼 '실낙원'까지 오게 됐다"고 말했다.

이어 "이번에도 김현주, 배현성을 비롯한 배우들과 스태프들이 마음 편하게 작업했다"며 "우리가 원하는 영화를 한번 만들어보자, 우리끼리 재미있게 해보자는 마음으로 작업했다"고 덧붙였다.

제작 과정에서 자유로운 방식을 택한 연 감독은 이야기 안에서는 '완전한 낙원'과 '불완전한 현실' 사이에서 인간이 어떤 선택을 하는지 들여다봤다. 작품에는 실종 당시 모습에 머물러 있는 아들을 다시 만날 수 있게 해주는 AI 프로그램 '낙원의 아이'가 등장한다.

연 감독은 "낙원에서 쫓겨난 최초의 인류가 완전한 낙원을 벗어나 불완전한 세계로 들어오면서 결과적으로 인간의 정체성을 갖게 되는 이야기로 만들어보자는 생각을 했다"며 "테크놀로지가 만들어낸 완벽한 상태로 유지되는 기억과 불완전한 세계, 결국 그 불완전한 세계를 향해 갈 수밖에 없는 인간적인 선택을 담아 이야기를 만들었다"고 설명했다.

이러한 선택의 중심에 놓인 인물이 아들을 잃은 엄마 류소영이다. 연 감독은 단순한 모성애를 넘어 두 아들과의 관계에서 묘한 긴장감이 느껴지길 바랐고, 그 역할에 김현주를 떠올렸다.

연 감독은 "류소영은 두 아들과의 관계가 굉장히 중요했다. 단순히 엄마와 아들, 모성 같은 느낌이 아니라 둘 사이에 여러 긴장감이 있어야 했다"며 "김현주 배우와 작업을 많이 해봐서 어떻게 연기하는지 잘 알고 있었다"고 말했다.

이어 "아주 자연스럽게 카카오톡으로 대본을 보냈는데 운동을 갔다 와서 읽겠다고 하더라"며 "두세 시간 뒤에 '해볼 만하겠다'고 연락이 와서 바로 하게 됐다"고 캐스팅 과정을 전했다.

류선우 역의 배현성과는 넷플릭스 시리즈 '지옥2'에서 짧게 호흡을 맞춘 것이 인연이 됐다. 연 감독은 당시 배현성과 더 길게 작업해보고 싶다는 생각을 했고, 이후 '조립식 가족'을 본 뒤 '실낙원'의 대본을 건넸다고 설명했다.

연 감독은 "이번 영화는 김현주 배우가 30년 동안 쌓아온 '김현주표 연기'의 진가를 드러낸 작품이자 배현성 배우가 지금까지와는 전혀 다른 얼굴을 보여주는 작품이라고 생각한다"고 말했다.

연 감독이 두 배우에게 기대한 것은 기존과 다른 얼굴만이 아니었다. 기억 속 아들과 현실로 돌아온 아들 사이에 놓인 엄마, 그리고 9년 만에 엄마를 다시 만난 아들의 복잡한 감정을 어떻게 표현하느냐가 작품의 중요한 축이었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 18일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 제작보고회에서 배우 김현주가 작품에 대해 이야기하고 있다. [사진=CJ ENM]2026.09.18 taeyi427@newspim.com

김현주는 류소영에 대해 "생각보다 어렵지는 않았다. 너무 다르기 때문"이라며 "9년을 함께한 아이는 실존하는 아이가 아니지만 현실 속에 너무 들어와 있다. 그래서 현실감이 있으면서도 어딘가 공허한 류소영을 표현하고 싶었다"고 말했다.

이어 "돌아온 선우는 유전자 검사로 친아들이라는 것이 확인됐지만 9년 동안 떨어져 있었고 제 시간은 실종 당시의 아들에게 멈춰 있다"며 "반갑고 기쁜 마음이 바로 드는 상황은 아니었다. 두 감정은 명확하게 달랐지만 그 안에서 어떻게 해야 할지 기로에 놓인 엄마의 마음을 표현하는 것은 쉽지 않았다"고 설명했다.

배현성은 선우의 입장에서 엄마를 향한 원망과 서운함 등 복잡한 감정을 표현하는 데 집중했다.

"선우 입장에서는 엄마가 9년 동안 AI 어린 선우와 지냈다는 사실이 서운했을 것 같다"며 "자신은 힘들게 살아왔는데 엄마는 나름대로 잘 살아왔다고 느꼈을 수도 있다. 엄마에 대한 원망과 서운함 등 복잡하고 어두운 감정을 드러내려고 했다"고 말했다.

각자의 인물을 이해한 두 배우는 모자 관계의 낯선 분위기를 살리기 위해 촬영 전부터 의도적으로 거리를 뒀다. 9년 만에 다시 만난 엄마와 아들이 처음 마주하는 순간의 감정을 자연스럽게 담기 위해서였다.

김현주는 "9년 만에 돌아온 아들이기 때문에 낯섦이 굉장히 중요했다"며 "눈빛을 많이 주고받고 교감이 생기면 그런 느낌이 연기에 자연스럽지 않을 것 같았다. 첫 만남에서부터 힘을 받아 가야 했기 때문에 대화 등을 자제했다"고 밝혔다.

촬영이 시작된 뒤에는 서로의 연기를 통해 감정을 주고받았다. 김현주는 배현성에 대해 "촬영에 들어가 선우가 되면 눈빛이 확 달라진다. 서늘한 공기를 순간적으로 만든다"며 "연기할 때 눈을 들여다보면 깊고 빨려 들어가는 느낌이 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 18일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '실낙원' 제작보고회에서 배우 배현성이 작품에 대해 이야기하고 있다. [사진=CJ ENM]2026.09.18 taeyi427@newspim.com

배현성 역시 "눈을 마주 보며 감정적인 연기를 하는 장면이 많았는데 선배님의 눈을 보면 선우로서의 감정이 더 올라왔다"며 "제가 뭘 더 하지 않아도 선배님이 주는 연기에 저절로 감정이 나왔다"고 화답했다.

두 배우에게 '실낙원'은 연기뿐 아니라 필모그래피에서도 의미가 있는 작품이다. 김현주는 오랜만에 스크린으로 관객과 만나고, 배현성은 첫 영화 주연작을 선보인다.

김현주는 "속으로는 굉장히 긴장하고 있다. 토론토에서도 관객들을 직접 만나니 아주 작은 행동에도 예민하게 반응하게 되더라"며 "영화 쪽에서 오랜 공백기가 있었는데 연상호 감독과 다시 함께할 수 있어 기쁘다. 관객들에게 새로운 모습을 보여드릴 수 있다는 점에서 설레는 마음이 크다"고 밝혔다.

배현성은 "이번에는 특히 부담감이 컸다. 지금까지 보여드렸던 연기와 다른 새로운 모습을 보여드려야 했고 첫 영화 주연작이기도 했다"며 "잘하려고 하기보다 현장에서 감독님, 선배님과 이야기를 나누고 조언을 들으면서 긴장감을 떨쳐내고 선우의 모습을 잘 보여드리려고 노력했다"고 말했다.

결국 '실낙원'이 관객에게 던지는 질문 역시 영화 속 인물들이 마주하는 선택과 맞닿아 있다. 연 감독은 작품 속 AI와 가상현실이 먼 미래의 이야기가 아니라 지금의 관객도 자신을 대입해볼 수 있는 문제라고 바라봤다.

"가상현실이나 AI가 아주 먼 이야기가 아니라 지금 피부에 와닿는 사회적 이슈라고 생각한다"며 "영화에서 벌어지는 일도 어려운 딜레마라기보다 우리가 일상생활에서 '이런 일이 일어난다면'이라고 가정해볼 수 있는 이야기라는 점에서 해외 관객들도 반응해준 것 같다"고 말했다.

이어 "우리 현실에서도 있을 법한 딜레마가 발생할 수 있는 세계관"이라며 "그 세계에서 어떤 일이 벌어질지 궁금한 분들이 극장을 찾아주셨으면 한다. 영화를 본 뒤 함께 본 사람들과 많은 이야기를 나눌 수 있는 작품이라고 생각한다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com

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위고비에 도전한 새 비만약 '에페' 가격은? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품의 국산 비만 신약 '에페'가 위고비와 마운자로가 86%를 장악한 국내 비만치료제 시장에 뛰어든다. 후발주자인 만큼 자체 생산을 통한 가격 경쟁력과 국내 환자 임상 데이터, 기존 병·의원 영업망을 앞세워 선발 제품 중심의 처방 시장을 파고든다는 전략이다. 관건은 가격 이외의 경쟁력을 실제 처방 전환으로 연결할 수 있느냐다. 위고비와 마운자로는 글로벌 시장에서 이미 높은 인지도와 장기간의 처방 경험을 쌓은 데다 대표 임상에서 높은 체중 감량 효과를 제시했다. 에페가 연매출 1000억원 목표를 달성하려면 가격에 민감한 신규 수요를 확보하는 동시에 기존 GLP-1 치료제 사용자의 선택까지 끌어와야 한다. 17일 제약·바이오업계에 따르면 한미약품은 오는 10월 식품의약품안전처 품목허가를 목표로 에페(성분명 에페글레나타이드) 출시를 준비하고 있다. 허가 이후 연내 출시가 목표다. 한미약품 본사 전경 [사진=한미약품] ◆ 가격 경쟁력 갖췄지만…출시 이후 기존 제품 인하 변수 에페는 한미약품이 자체 개발한 주 1회 투여 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1) 계열 비만치료제다. 약물이 체내에서 오래 작용하도록 한 한미약품의 지속형 플랫폼 기술 '랩스커버리'가 적용됐다. 에페가 진입할 시장은 이미 선발주자 중심으로 2강 구도가 형성돼 있다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 국내 비만치료제 시장은 2024년 2426억원에서 지난해 8195억원으로 1년 만에 3배 이상 확대됐다. 이 중 위고비와 마운자로 판매액은 각각 4833억원, 2209억원으로 두 제품이 전체 시장의 약 86%를 차지했다. 후발주자인 에페가 내세운 무기는 가격이다. 한미약품은 최종 공급가를 공개하지 않았지만 업계와 증권가에서는 4주 투약 기준 10만원대 가격이 거론된다. 현재 위고비의 시작용량인 0.25㎎의 4주분 공급가는 21만6000원, 마운자로의 시작용량인 2.5㎎은 27만8000원 수준이다. 한미약품이 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 배경에는 자체 생산체제가 있다. 회사는 경기도 평택 바이오플랜트에서 에페를 직접 생산한다. 외부 생산 의존도를 낮춰 공급 안정성을 높이는 동시에 가격을 낮추겠다는 구상이다. 하지만 가격만으로 선발주자의 벽을 넘을 수 있을지는 미지수다. 국내에서 가장 먼저 출시된 비만치료제인 위고비는 마운자로의 국내 출시를 앞둔 지난해 용량별 차등가격제를 도입하면서 시작용량 공급가를 기존 37만2000원에서 21만6000원으로 약 42% 낮췄다. 경쟁 제품 등장에 맞춰 선발주자가 가격을 조정한 전례가 있는 만큼 에페 출시 이후 추가 가격 경쟁이 벌어질 가능성도 제기된다. 비만치료제의 핵심 경쟁력은 체중 감량 효과다. 한미약품이 공개한 에페 임상 3상 40주차 중간 결과에서 평균 체중 감소율은 9.75%였다. 체중이 5% 이상 감소한 환자는 79.42%, 10% 이상은 49.46%, 15% 이상은 19.86%였다. 선발 제품들은 글로벌 임상에서 더 높은 체중 감소율을 제시했다. 위고비는 비만 또는 과체중 성인 1961명을 대상으로 한 STEP 1 임상에서 68주 투여 후 평균 체중이 14.9% 감소했다. 체중이 5% 이상 줄어든 환자는 86.4%, 10% 이상은 69.1%, 15% 이상은 50.5%였다. 마운자로는 비만 또는 과체중 성인 2539명을 대상으로 한 'SURMOUNT-1' 임상에서 72주 후 평균 체중 감소율이 5mg 투여군 15.0%, 10mg 19.5%, 15mg 20.9%로 나타났다. 15mg 투여군에서는 70.6%가 체중을 15% 이상 줄였고, 56.7%는 20% 이상 감량했다. 다만 에페와 위고비, 마운자로의 임상은 투약 기간과 대상 환자, 용량과 시험 설계 등이 달라 체중 감소율을 단순 비교해 우열을 판단하기에 한계가 있다. 현재 공개된 에페의 임상 수치는 40주차 3상 중간 결과다. 한미약품 비만 신약 '에페' 로고 [사진=한미약품] ◆ 국내 환자 448명 임상으로 차별화, 브랜드·시장 경험은 숙제 이에 한미약품이 강조하는 에페의 차별점은 국내 환자를 대상으로 직접 확보한 임상 데이터다. 에페 임상 3상은 국내 성인 비만 환자 448명을 대상으로 실시했다. 위고비 역시 한국인을 포함한 아시아 환자 대상 임상을 진행했지만 에페는 3상 전체를 국내 비만 환자로 구성했다. 한미약품은 국내 환자로 구성된 임상을 통해 한국 진료현장에서 참고할 수 있는 데이터를 확보했다는 점을 차별화 요소로 내세운다. 다만 국내 환자 대상 임상이라는 사실 자체가 기존 치료제보다 높은 효능이나 안전성을 의미하는 것은 아니다. 임상에서 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 미만 여성 환자의 평균 체중은 12.20% 감소했다. 한미약품은 이를 토대로 고도비만 환자뿐 아니라, 비만도가 낮거나 장기적인 체중 관리가 필요한 환자까지 처방 수요를 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다. 한미약품은 에페가 GLP-1 비만치료제의 대표적인 부작용인 구역과 구토 등 위장관계 이상반응이 기존 제품 대비 낮다는 점도 내세우고 있다. 구역과 구토는 비만치료제의 투약을 중단하게 하는 요인으로 거론된다. 그러나 브랜드 인지도와 시장 경험에 있어서는 선발주자의 우위가 뚜렷하다. 위고비와 마운자로는 각각 노보 노디스크와 일라이 릴리라는 글로벌 대형 제약사의 제품으로, 해외에서 이미 대규모 판매와 처방 경험을 축적했다. 환자들의 실제 사용 경험과 장기 데이터가 쌓였다는 점도 후발주자인 에페가 단기간에 따라잡기 어려운 부분이다. 반면 한미약품은 국내 병·의원을 대상으로 구축한 영업망과 자체 생산능력을 갖추고 있다. 기존 영업망을 치료제 처방으로 연결할 수 있느냐가 후발주자의 한계를 극복할 변수가 될 것이라는 평가가 나온다. 한미약품은 에페를 연 매출 1000억원 이상 품목으로 육성한다는 목표를 세웠다. 목표 달성을 위해서는 가격 경쟁력 등 회사가 내세운 강점을 처방 확대로 연결할 수 있어야 한다.  한 업계 관계자는 "에페는 가격과 국내 환자 대상 임상 데이터에서 차별화 요소가 있지만 위고비와 마운자로는 높은 인지도와 처방 경험을 확보한 제품"이라며 "후발주자인 만큼 실제 진료 현장에서 의사와 환자의 선택을 얼마나 바꿀 수 있느냐가 시장 안착의 관건"이라고 봤다. sykim@newspim.com 2026-09-17 15:33
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李, 일정 최소화 '18일 회견' 준비 몰두 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 18일 기자회견을 하루 앞둔 17일 공식 일정을 최소화하고 회견 준비에 몰두했다. 이 대통령은 지난 14일부터 3일간 중앙아시아 5개국 정상과 연쇄 회담을 하고 1차 한-중앙아시아 정상회의를 주재하며 외교 일정으로 숨가쁘게 지냈다.  이 대통령이 기자회견 일정을 18일로 정한 것도 외교 일정을 모두 마무리하고 하루 정도 준비하는 시간이 필요하다는 판단을 한 것으로 보인다.  이 대통령은 이날 통상 목요일에 열던 수석보좌관회의도 없이 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견하는 일정만 소화한다.  이재명 대통령이 취임 1주녁 기자회견에서 주택공급을 위해 재건축·재개발도 속도를 내야한다고 말했다. [사진=청와대]  ◆청와대 "국민이 궁금한 국정 현안, 진솔하게 소통할 것" 이 대통령은 비롤 사무총장 접견 외 나머지 시간은 회견 준비에 쓸 것으로 예상된다. 이 대통령은 참모들에게서 분야별 핵심 쟁점과 추진 방향을 보고받고 예상 질문을 추려 답변을 거듭 다듬는 것으로 알려졌다. 회견은 18일 오전 10시 청와대 영빈관에서 열린다. 모두발언과 질의응답, 마무리 발언을 합쳐 90분가량 진행한다는 계획이다. 기자회견에는 내·외신 기자 150여 명이 참석한다. 질의응답은 정치·외교와 정책·경제 두 분야로 나눠 주제 제한 없이 진행하고 실시간 국민 댓글도 소개한다. 청와대는 회견 제목을 수식어 없이 '이재명 대통령 기자회견'으로 정했다. 회견장 배경막에는 '국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다'라는 문구를 건다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 지난 15일 브리핑에서 "대통령의 확고한 개혁 의지와 민생 최우선 국정 기조, 더 단단한 국민 통합의 메시지를 전하는 자리가 될 것"이라고 했다. 이어 "국민이 궁금해하고 듣고 싶어 하는 국정 현안을 진솔하고 충실하게 소통하려 한다"고 설명했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'이 생중계되고 있다. 2026.06.08 kunjoo@newspim.com ◆연임·공소취소·파병 정치 현안에 부동산·증시 민생 현안 산적  회견의 관심은 산적한 현안에 이 대통령이 과연 명확한 입장을 밝힐 것인지다. 특히 공소 취소와 연임 헌법 개정(개헌) 논란은 피할 수 없는 질문이다. 집권 여당인 더불어민주당은 '조작기소 특검법안'을 9월 중 처리하겠다고 예고했다. 특검에 공소취소 권한을 줄지가 핵심 쟁점이다. 이 대통령 사건 공소 취소를 앞장서 주장했던 김승원 의원이 법무부 장관 후보자로 지명됐고 민주당 주도로 국회 인사청문 경과보고서가 채택됨에 따라 야권의 공세는 더 거세졌다. 인사 검증 문제에 대한 언론의 질의도 예상된다. 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자는 자진사퇴했고 김승원 후보자는 '식약처 청탁 의혹'에 휩싸였다. 미국 요청에 따른 호르무즈 해협 파병 검토와 대미 투자 협상 관련 질문도 이 대통령에게는 고난도 문제다.  민생 현안으로는 부동산이 첫손에 꼽힌다. 정부는 취임 후 8·13 대책을 포함해 6차례 부동산 대책을 내놨다. 하지만 한국부동산원 집계에 따르면 서울 아파트 주간 매매 가격이 지난해 2월 첫째 주부터 83주 연속 올랐다. 문재인 정부 시절 세운 최장 기록(85주)에 바짝 다가섰다. 강남 3구 집값은 약세로 돌아섰지만 수도권 중저가 아파트값이 오르고 전세 매물 품귀와 월세 상승이 이어지고 있다. 부동산 정책 효과에 대한 논란이 적지 않다.  이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.06.08 [사진=청와대] ◆이 대통령 "임기는 헌법상 명확하게 제한"…이번엔 어떤 답 낼까 이 대통령이 앞서 일부 현안에 짧게 입장을 밝히기는 했지만 대체로 원론적 언급에 그친 경우가 많았다.  연임 개헌 논란을 두고는 프랑스 국빈방문 중이던 지난 9일(현지시간) 파리 동포 오찬간담회에서 "(대통령) 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다"고 했다. 취임 초 해외 순방을 자주 다니는 이유를 설명하는 차원의 언급이었지만 연임 논란을 의식한 우회적 입장 표명이라는 해석이다.  공소 취소와 관련해서는 지난 6월 8일 진행한 취임 1주년 회견에서 "(조작기소 여부의) 진상 규명은 해야 한다"는 원론적 답변을 내놨다. 이 대통령은 당시 공소 취소 특검에 대한 질문을 받고 "결론적으로 법과 상식대로 하면 된다"며 "최소한의 진상규명을 해야 한다"고 했다. 이 대통령은 "뭔가 문제는 있어 보인다. 주관적 판단은 있지만 객관적으로도 문제가 있어 보이는 것이 꽤 많다"며 "잘못된 게 있으면 바로 잡고 없으면 그냥 놔두면 된다. 잘못됐으면 취소하고 잘못된 게 아니면 놔두는 것"이라고 했다. 사실상 공소가 잘못됐으면 바로 잡아야 한다는 취지의 설명이었다.  ◆여권에서도 "공소취소·연임 명확한 입장 내야" 목소리 강해   야권뿐 아니라 여권에서도 이 대통령이 민감한 현안에 대해 명확한 입장 표명을 해야 한다는 목소리가 강하다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에서 "기자회견이 의미가 있으려면 그동안의 오만과 무능부터 국민에게 사과해야 한다"며 "부동산과 이란 파병 문제 등 모든 정책에서 국정 기조 대전환을 선언하고 국민이 납득할 분명한 답을 내놓길 바란다"고 요구했다. 한병도 민주당 원내대표는 정책조정회의에서 "기자회견은 국민 목소리를 경청하고 국정 현안을 두고 진솔한 대화를 나누는 소통의 장이 될 것"이라고 강조했다.  이광재 민주당 의원은 "공소 취소는 정무적이고 정치적인 문제이니 대통령이 언급할 것으로 본다"고 했다. 여권의 한 중진 의원은 "대통령이 연임 개헌이나 공소 취소와 관련해 명확한 입장을 내놓지 않는다면 향후 국정 운영이 쉽지 않을 것"이라고 우려했다.  이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.06.08 [사진=청와대] ◆9주 연속 지지율 하락…추석 전 기자회견, 반등 할까  이번 기자회견은 추석 연휴를 앞두고 열리는 만큼 지지율 반등의 분수령으로 꼽힌다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 14일 공개한 9월 2주차 주간동향(에너지경제신문 의뢰, 7~11일, 무선 자동응답 방식 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 9주 연속 하락해 취임 후 최저치인 33.8%였다. 부정평가는 63.3%로 처음 60%대에 올라섰다. 리얼미터는 외교 행보에도 개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성이 겹친 데다 진보층과 20대 이탈이 더해진 것을 하락 주요 원인으로 분석했다.  한국갤럽이 17일 발표한 '2026 대한민국 신뢰도 조사'(시사IN 의뢰, 6~8일, 유선전화와 휴대전화 무작위 전화걸기 전화면접조사)에서는 이 대통령이 정치인 중 2위로 내려앉았다. 이 대통령은 2021년 이후 해당 조사에서 줄곧 가장 신뢰하는 정치인 1위였다. 올해 조사에서는 한동훈 무소속 의원에게 1위를 내줬다.  이 대통령에 대한 신뢰도 조사에서는 '신뢰한다' 35.9%, '불신한다' 50.4%였다. 지난해 조사에서는 이 대통령을 신뢰한다는 응답이 51.2%, 불신한다는 응답이 34.1%였다. 신뢰와 불신의 국민 평가가 1년 만에 뒤집어졌다.  the13ook@newspim.com 2026-09-17 14:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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