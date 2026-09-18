키노톤-노느니특공대 MOU, 신개념 몰입형 상영관 'The-BOX' 사업 추진 협력

AI 핵심 요약beta
- 키노톤과 노느니특공대가 18일 The-BOX MOU를 체결했다
- 양사는 영상·음향·LED와 콘텐츠 역량을 결합하기로 했다
- 2027년 상반기 서울 1호점 개관과 사업 확대를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='키노톤주식회사(대표 배윤성, 이하 키노톤)'와 '주식회사 노느니특공대 엔터테인먼트(공동대표 김형석·김경선, 이하 노느니특공대)'가 신개념 상영관 'The-BOX' 사업 추진을 위한 전략적 협력에 나선다. 향후 국내외 극장 체인과 협업해 사업분야를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.
양사는 18일 'The-BOX 사업 협력 업무협약(MOU)'을 체결하고, 키노톤의 영상·음향·LED 기술 및 플랫폼 기획·운영 역량과 노느니특공대의 콘텐츠 기획, AI와 영상 제작기술 및 아티스트 네트워크를 결합하기로 합의했다. K-POP·공연·미디어아트 까지 소화할 수 있는 다목적 콘텐츠 공간 공동개발에 나선다.
The-BOX는 LED를 기반으로 K-POP 라이브 스트리밍, 공연, 미디어아트, 가족·어린이 콘텐츠 등을 한 공간에서 선보이는 다목적 몰입형 상영관이다. 입장부터 메인 콘텐츠 관람, 퇴장 이후까지 관객의 경험이 중단없이이어지도록 공간과 동선을 밀도있게 구성하게 된다.
이번 협약에 따라 키노톤은 The-BOX의 전체 기획과 운영을 담당한다. 노느니특공대는 K-POP을 중심으로 한 콘텐츠 수급·개발, 기획사 및 아티스트 네트워크의 연계 등에 협력하기로 했다. 콘텐츠 역량 및 아티스트 네트워크 결합으로 관심을 모으고 있다.
양사는 앞으로 사업 모델과 콘텐츠 운영 방안에 대한 세부적인 공동작업을 진행, 2027년 상반기 서울에 The-BOX 1호점 개관을 목표로 세었다. 이를 계기로 향후 국내외 멀티플렉스 극장의 상영관 일부를 The-BOX 시스템으로 전환하는 등 사업분야를 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.
키노톤은 이미 수년전부터 미국의 몰입형 엔터테인먼트 기업인 '코즘(COSM)'과 에이전트 협약을 맺고 몰입형 돔과 이에 적용할 영상·음향·중계 시스템 등을 개발해왔다. 특히 기존 플라네타리움((Planetarium, 천공투영관) 개념을 확장해 공연, 라이브 스포츠, 미디어아트, 쌍방향 콘텐츠 등을 실감나게 즐길 수 있는 새로운 차원의 관람 모델을 연구해 왔다. 이같은 오랜 연구와 개발과정을 거쳐 몰입형 엔터테인먼트 돔과 영화관 등에서 실감나는 영상으로 구현할 수 있도록 고안된 차세대 공간 모델이 바로 The-BOX다.
노느니특공대는 음악·공연·엔터테인먼트 분야에서 축적된 최고의 콘텐츠 역량을 기반으로 The-BOX에 적용할 콘텐츠 확보와 신규 콘텐츠 개발에 참여하게 된다. 특히 1천400여 곡의 저작권을 등록한 작곡가 겸 프로듀서 김형석 공동대표의 제작 경험과 네트워크를 활용해 다양한 콘텐츠 IP를 확보하고 앞으로 신규 콘텐츠의 공동개발에도 적극 나선다는 계획이다.
배윤성 키노톤 대표는 "키노톤이 국내 최고의 미디어와 영상 솔루션 기업으로 20년간 쌓아온 영상·음향·LED 기술에 획기적인 콘텐츠가 결합되면 기존 상영관과는 비교할 수 없는 놀라운 관람 경험을 선사할 수 있을 것"이라며, "앞으로 The-BOX를 통해 기술과 콘텐츠, 공간이 유기적으로 결합된 신개념 상영 모델을 개발해 영상으로 구현해 나가겠다"고 말했다.
김형석 노느니특공대 공동대표는 "콘텐츠가 관객과 만나는 방식은 기술과 미디어 환경의 변화에 따라 빠르게 확장되고 있다"며 "노느니특공대의 AI와 영상 콘텐츠 제작 능력, K-POP 아티스트 네트워크를 바탕으로 The-BOX가 다양한 콘텐츠와 관객을 연결하는 공간으로 발전할 수 있도록 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com