국가 기록·역사자료 AI로 한 번에 찾는다…기관별 누리집 검색 불편 없앤다

AI 핵심 요약beta
- 국가기록원과 국사편찬위가 18일 MOU를 체결했다
- AI로 기록정보와 역사자료 통합검색을 실증한다
- 기관별 데이터는 유지한 채 출처까지 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로 국가 기록이나 역사 자료를 찾기 위해 여러 기관의 누리집을 일일이 방문할 필요 없이 인공지능(AI)이 관련 자료를 한 번에 찾아주는 통합 검색 서비스가 구축된다.
행정안전부 국가기록원은 18일 국가기록원 성남분원에서 국사편찬위원회와 '기록정보와 역사 자료의 연계·공동 활용을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 과학기술정보통신부의 '부처 협업 기반 인공지능(AI) 확산' 사업과 '공공 AX 프로젝트'를 통해 각각 AI 기반 기록정보 검색·요약·추천 서비스와 근대 다문자 자료 인식·검색·번역 서비스를 개발해 실증하고 있다.
이번 협약을 계기로 국가기록원이 연구·설계 중인 '범국가 기록정보 통합활용체계'의 적용 가능성을 처음으로 실제 기관 자료를 통해 검증한다.
현재 특정 정책이나 역사적 사건에 관한 자료를 찾으려면 어느 기관이 해당 자료를 보유하고 있는지 확인한 뒤 기관별 누리집에 접속해 각각 검색해야 한다.
국가기록원이 연구 중인 범국가 기록정보 통합활용체계는 각 기관의 모든 자료를 하나의 시스템으로 옮겨 모으는 방식이 아니다.
기관별 데이터와 시스템은 그대로 유지하면서 AI 에이전트가 이용자의 질문에 맞는 자료를 관련 기관에서 찾아 검색 결과를 종합하고 출처와 원문 위치까지 안내하는 방식이다.
각 기관이 관리하는 원본 기록과 역사 자료를 서비스 기반으로 활용해 이용자가 원문을 직접 확인할 수 있도록 하는 등 신뢰성 높은 기록정보 서비스를 제공한다는 구상이다.
첫 실증 대상은 국가기록원과 국사편찬위원회 자료다. 국가기록원이 보유한 1948년 정부 수립 이후 기록과 국사편찬위원회의 근대 역사 자료를 연계해 근대부터 현재까지 정책과 사회 변화의 흐름을 함께 검색할 수 있는지 검증한다.
서로 다른 구조의 기록과 역사 자료를 연결하기 위해 기관별로 다른 용어와 분류체계를 연계하는 기준도 마련할 계획이다.
양 기관은 이번 협약에 따라 기록정보와 역사 자료의 상호 연계·공동 활용, AI 등 정보기술을 활용한 서비스 역량 강화와 기술·경험 공유, 대국민 이용 모델 개발 등을 추진한다.
국가기록원은 이번 실증 결과를 바탕으로 기록·지식자원을 보유한 다양한 공공·민간기관으로 연계 대상을 확대하기 위한 후속 구축 사업을 기획하고 필요한 재원 확보에 나설 방침이다.
기록물 평가 분야의 협력도 강화한다. 국가기록원은 국사편찬위원회의 사료전문가가 기록물 평가에 당연직 위원으로 참여하도록 추진하고, 향후 '공공기록물 관리에 관한 법률 시행령' 개정 과정에서 이를 명문화할 계획이다.
이용철 국가기록원장은 "이번 협약은 각 기관이 축적한 AI 활용 역량을 기관 간 기록정보 연계로 확장하기 위한 첫걸음"이라며 "각 기관의 고유한 데이터 체계를 존중하면서 국민이 기관의 경계를 넘어 관련 기록과 지식자원을 편리하게 이용할 수 있도록 실증을 철저히 추진하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com