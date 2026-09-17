[내일날씨] 전국 흐리고 비 소식...서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 17일 18일 전국에 비가 내린다고 했다.
- 비는 전남 남해안서 시작해 호남·경남·강원 산지로 확대했다.
- 제주는 최대 100mm 이상, 중부는 오후 맑아지겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 18일은 전국에 비가 내릴 전망이다.
17일 기상청에 따르면 오는 18일 새벽 전남 남해안에서 시작된 비는 호남권과 경남권, 강원 산지 등으로 확대될 전망이다.
예상 강수량은 강원산지가 5~10mm, 강원동해안이 5mm 미만, 전남남부가 5~20mm, 전북남동부, 광주·전남북부가 5mm 안팎이다. 부산·울산·경남남해안은 5~20mm, 경남내륙, 경북남부동해안은 5mm 안팎, 제주도(북부·서부 제외)는 20~60mm(많은 곳 100mm 이상), 제주도북부·서부는 5~40mm로 전망된다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 20도 ▲부산 21도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 24도 ▲청주 28도 ▲대전 27도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com