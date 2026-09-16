전주시의회, 추석 앞두고 남부시장 찾아 '장보기'

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 16일 남부시장에서 장보기를 했다
- 의원과 직원 20여명은 상인들을 격려했다
- 전통시장 활성화와 경쟁력 강화 방안을 모색했다
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고물가·경기침체 상인 애로사항 청취, 전통시장 경쟁력 강화 방안 모색
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시의회는 추석 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 장보기와 상인 격려에 나서며 지역경제 활성화에 힘을 보탰다고 16일 밝혔다.
전주시의회는 이날 최주만 의장과 김동헌 부의장, 온혜정 운영위원장, 김정명 복지환경위원장, 이성국 문화경제위원장, 최서연 도시건설위원장 등 의원들과 의회사무국 직원 20여 명이 전주 남부시장을 방문했다.
참석자들은 온누리상품권을 활용해 제수용품과 지역 농축수산품 등을 구매하며 명절 장보기를 진행했다. 시장 곳곳을 둘러보며 상인들의 애로사항을 듣고 지속되는 고물가와 경기침체, 소비심리 위축 등으로 어려움을 겪는 상인들에게 격려의 뜻도 전했다.
또 전통시장이 소비자들에게 지속적으로 선택받을 수 있도록 유통 환경 개선과 경쟁력 강화를 위한 현장 중심의 지원 방안을 모색했다.
최주만 의장은 "추석 명절을 앞두고 활기차야 할 전통시장이 침체된 경기 여파로 상인들의 시름이 큰 만큼 많은 분들이 전통시장을 이용해 지역경제 살리기에 함께해 주시길 바란다"며 "전주시의회는 전통시장의 유통 환경 개선과 경쟁력 강화를 위한 실질적인 정책 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.
bs0964@newspim.com