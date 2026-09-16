순창군, 지역산업 연계 교육혁신...지역인재 육성

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 16일 교육혁신선도지역 협약을 체결했다
- 교육지원청·진흥원과 소규모학교 혁신을 추진한다
- 지역산업 연계 진로교육으로 인재 육성에 나선다
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소규모학교 교육기회 확대, 지역산업 연계 진로·진학 교육 기반 강화
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 소규모학교 교육혁신과 지역교육 생태계 구축을 위해 지역 교육기관 및 산업기관과 협력체계를 구축하고 지역인재 육성에 나선다고 16일 밝혔다.
순창군은 전날 순창교육지원청 2층 대회의실에서 순창교육지원청, (재)발효미생물산업진흥원과 '교육혁신선도지역 사업 추진을 위한 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 지자체와 교육청, 교육지원청 등 지역 핵심 주체 간 협력을 바탕으로 순창의 지역 여건에 맞는 교육혁신을 추진하고 교육혁신선도지역 사업의 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 세 기관은 보유한 역량과 자원을 활용해 교육혁신선도지역 운영기획 및 운영계획 수립, 사업 운영을 위한 컨설팅과 협력체계 구축 등에 힘을 모으기로 했다.
특히 지역 여건에 적합한 교육혁신 모델을 발굴·운영하고 소규모학교 교육혁신을 통해 학교와 지역사회가 함께 성장하는 지역 교육생태계 구축에 협력할 계획이다.
지역 교육정책과 교육사업에 대한 지방자치단체의 지원을 강화하고 교육혁신선도지역 사업의 원활한 추진을 위한 지방비 대응투자에도 협력하기로 했다.
또 지역산업과 교육을 연계한 진로·진학 교육 활성화에도 힘을 모은다. 순창군과 교육지원청, 진흥원이 보유한 인적·물적 자원과 전문성을 학교 교육과 연계해 학생들이 지역의 특성과 산업을 이해하고 다양한 진로를 탐색할 수 있는 교육 기반을 확대할 방침이다.
이를 통해 소규모학교 학생들에게 지역 특성을 반영한 다양한 교육 기회를 제공하고 지역산업과 연계한 진로·진학 교육을 활성화해 지역에서 배우고 성장하는 인재 육성 기반을 강화할 것으로 기대하고 있다.
허인석 순창교육장은 "지역과 학교가 함께 힘을 모아 학생들에게 더 나은 교육 기회를 제공하는 것이 중요하다"며 "순창의 특색을 살린 소규모학교 교육혁신이 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 적극 추진하겠다"고 밝혔다.
최영일 순창군수는 "소규모학교가 지역의 강점을 살린 다양한 교육을 펼칠 수 있도록 지역의 역량을 적극 연결하겠다"며 "교육지원청과 함께 학교와 지역이 함께 성장하는 순창형 교육혁신을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com