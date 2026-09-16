고창 선운산 꽃무릇, 추석연휴까지 붉은 꽃길 '절정'

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 16일 선운산 꽃무릇이 물들기 시작했다고 밝혔다.
- 선운산 꽃무릇은 19일께 본격 개화해 열흘간 절정을 이룰 전망이다.
- 고창군은 추석연휴까지 탐방객 발길이 이어질 것으로 봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
꽃·사찰·계곡 어우러진 산책 명소, 무료 입장·주차시설 마련
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 선운산도립공원이 붉은 꽃무릇으로 물들기 시작하면서 추석연휴까지 가을철 탐방객들의 발길이 이어질 전망이다고 16일 밝혔다.
고창군은 선운산 꽃무릇이 오는 19일부터 본격적으로 개화해 약 열흘간 절정을 이룰 것으로 예상했다.
선운산 꽃무릇은 국내에서도 손꼽히는 꽃무릇 명소로 꽃과 사찰 경관, 맑은 계곡이 어우러져 가을철 산책과 탐방을 즐기기에 적합한 곳이다.
붉게 물든 꽃길을 따라 걸으며 선운산 곳곳의 자연경관을 함께 감상할 수 있어 가을 정취를 만끽하려는 방문객들에게 특별한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.
꽃무릇은 꽃이 진 뒤 잎이 돋는 등 꽃과 잎이 서로 다른 시기에 나타나는 독특한 특성을 지닌 식물이다. 이 때문에 흔히 '만날 수 없는 인연'을 상징하는 꽃으로 알려져 있으며 붉은 꽃밭이 만들어내는 이색적인 가을 풍경도 선운산의 매력으로 꼽힌다.
고창군 관계자는 "입장료 부담 없이 선운산의 가을 풍경을 즐길 수 있고 주차시설도 충분히 갖춰져 있다"며 "안전하고 쾌적한 관람을 위해 시설 관리와 정비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com