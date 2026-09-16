韩国哈萨克首脑会谈 两国升级为面向未来全面战略伙伴关系

纽斯频通讯社首尔9月16日电 韩国总统李在明15日与对韩国进行国事访问的哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·克梅列维奇·托卡耶夫举行首脑会谈。双方就能源、核心矿产、人工智能、科学技术以及人员和文化交流等领域交换意见，并决定将两国关系从战略伙伴关系升级为"面向未来的全面战略伙伴关系"。

图为15日，韩国总统李在明（左）在青瓦台为到访的哈萨克总统托卡耶夫举行欢迎仪式。【图片=KTV截图】

这是韩国与哈萨克斯坦自2009年建立战略伙伴关系以来，时隔17年再次提升双边关系。

据总统府青瓦台首席发言人姜由桢介绍，李在明与托卡耶夫当天在青瓦台举行扩大会议。作为双方今年4月决定推进进口1800万桶哈萨克斯坦原油的后续措施，两国签署《原油合作基本协议》。

双方还决定通过在哈萨克斯坦设立"稀有金属技术合作中心"等方式扩大核心矿产供应链合作，并加强核电领域全产业链合作。

此外，双方将合作范围扩大至未来航空交通、支持建立仿照韩国科学技术院（KAIST）的"Kaz-AIST"。托卡耶夫表示将进一步支持韩国企业进入哈萨克斯坦市场，并指定第一副总理作为专门负责支持韩国进驻企业的"韩国事务窗口"。

会谈结束后，在两国领导人见证下，双方共签署13项谅解备忘录（MOU）。

在人文历史领域，李在明高度评价哈萨克斯坦政府和民众2021年协助将韩国独立运动人士洪范图将军遗骸送返韩国。托卡耶夫邀请李在明于明年对哈萨克斯坦进行国事访问。

李在明在会谈开场时表示，国际社会正处于地缘政治冲突、供应链重组、跨国犯罪和能源安全不确定性等多重危机交织发展的时期。提高应对外部冲击的韧性需要值得信赖的合作伙伴。

李在明表示，韩国和哈萨克斯坦在扩大对外合作范围、重视国家利益和实际成果、推进务实外交等方面具有相似的外交取向。韩国也是能够通过先进制造业和数字技术助力哈萨克斯坦产业升级的合作伙伴。

李在明表示，希望以此次首脑会谈为契机提升两国关系、进一步深化合作，并期待不断深化的韩哈合作形成良性循环，为韩国与中亚地区层面的合作作出贡献。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社