전국 광역 단체장 9월 16일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사 14일 AI 페스타 개막식 등 참석했다
- 허태정 대전시장 14일 현장최고위원회와 예산협의회 열었다
- 전재수 부산시장 14일 기후산업박람회와 준공식 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-2026 AI 페스타 개막식(13:30 청주오스코)
-정책자문위원회 위촉식(15:30 대회의실)
-중견기업협회 협약식(16:30 여는마당)
▲허태정 대전시장
-더불어민주당 현장최고위원회 회의(9:20 대전시청 20층 하늘마당)
-더불어민주당·대전시 예산정책협의회(10:30 대전시청 5층 대회의실)
-2026 통장님 감사 음악회(19:00 엑스포시민광장)
▲조상호 세종시장
-세종시-충남도 업무협약(8:00 산림박물관 잔디광장)
-공공기관장회의(9:00 집현실)
-기업인과의 소통간담회(11:00 ㈜SK트리켐)
-2026년 제2회 시민안전포럼(14:00 책문화센터)
-전문가 토론회(금강수목원 공동관리의 조건과 과제)(14:30 책문화센터)
-세종 청년포럼「청년을 듣다」(16:00 공동캠퍼스)
▲박수현 충남지사
-금강수목원 재개방 MOU 협약식(8:00 금강수목원)
▲이철우 경북도지사
- 한국식품연구원 경북본부 청사 건립 착공식(14:00 구미시 선산읍)
- 구미 천연가스 복합발전소 준공식(15:30 구미시 해평면)
▲이원택 전북지사
- 한국새농민 전북특별자치도회 기탁식 (09:00 회의실)
- 한국시니어클럽 전북지회 종사자 워크숍 10:00 (전주 더메이호텔)
- 금융타운 조성 업무협약 (13:20 회의실)
- 전북사랑 서포터즈 1기 발대식 (14:30 회의실)
▲전재수 부산시장
- 현장방문(07:30부산새벽시장)
- 2026 기후산업국제박람회 개막식(벡스코 오디토리움)
BGF리테일 부산물류센터 준공식(BGF리테일 부산물류센터13:30 )
- 국민건강보험공단 사회공헌기금 전달식(17:00 국제의전실)
▲박완수 경남지사
- 경남 일자리 종합박람회(10:30 CECO 제1전시장)
- 추석명절 민생현장 방문(14:00 밀양 시립 노인요양원, 밀양 아리랑 시장)
▲박찬대 인천시장
- 인천사랑 범시민 네트 워크 워크숍 (10:20)
- 2026 인천 미래 전략 산업 포럼 (16:00)
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
▲우상호 강원도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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