세븐에잇레코즈, 더보이즈 그룹 활동 전담…"더비와 새로운 여정 만들 것"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 세븐에잇레코즈(78 RECORDS)가 법인 설립을 완료하고 더보이즈의 그룹 활동을 전담한다.

세븐에잇레코즈는 14일 "더보이즈 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭의 그룹 활동을 전담한다"며 "멤버들의 뜻과 방향성이 더욱 빛을 발할 수 있도록 단체 활동을 전폭적으로 지원하고 긴밀한 협력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더보이즈. [사진=IST엔터테인먼트] 2026.09.14 moonddo00@newspim.com

세븐에잇레코즈는 카카오엔터테인먼트 등 대형 엔터테인먼트사에서 아티스트 발굴과 성장, 음악 및 콘텐츠 제작 등 다양한 경험을 쌓은 업계 전문가들이 의기투합해 설립한 레이블이다.

레이블명에 담긴 '78'에는 음악과 아티스트의 본질에 대한 고민을 바탕으로 끊임없이 새로운 가능성을 만들어가겠다는 의미를 담았다. 'From Essence, We Make the Next Move.'라는 철학 아래 아티스트 고유의 색과 가능성을 깊이 이해하고, 이를 차별화된 음악과 콘텐츠, 새로운 프로젝트로 확장해 나가는 것을 목표로 한다.

특히 세븐에잇레코즈는 10년 넘게 더보이즈의 성장 과정과 전성기를 함께한 인물들이 공동대표를 맡아 이끈다. 이들은 캐스팅 단계부터 데뷔 이후 주요 활동까지 더보이즈와 함께해왔으며, Mnet '로드 투 킹덤' 우승과 '킹덤 : 레전더리 워' 준우승 등 팀의 주요 전환점을 함께 만들어온 경험을 바탕으로 레이블을 운영할 계획이다.

세븐에잇레코즈 관계자는 "오랜 시간 더보이즈와 함께해온 만큼 멤버들이 중요하게 생각하는 가치와 앞으로 나아가고자 하는 방향을 잘 이해하고 있다"며 "무엇보다 더보이즈를 믿고 기다리며 변함없이 곁을 지켜준 더비(THE B)의 마음을 잘 알고 있다"고 전했다.

이어 "그동안의 기다림과 응원이 결코 헛되지 않았음을 좋은 음악과 무대, 콘텐츠로 보여드릴 수 있도록 멤버들과 긴밀하게 소통하겠다"며 "더보이즈와 더비가 앞으로 더 많은 순간을 함께 만들어갈 수 있도록 든든하게 지원하겠다"고 덧붙였다.

세븐에잇레코즈는 더보이즈의 그룹 활동을 안정적으로 지원하는 것을 시작으로 공식 레이블 출범과 신인 아티스트 발굴 등 본격적인 행보를 순차적으로 이어갈 예정이다.

한편 더보이즈의 상연은 전역을 앞두고 있다. 멤버들의 개인 활동은 세븐에잇레코즈가 전담하는 그룹 활동과 별개로 각자의 소속사 및 개별 활동 계획에 따라 이어간다.

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