미국·유럽, 솔하임컵 이틀 연속 8-8 동률…美 컵초 28.3m 버디 퍼트로 균형

AI 핵심 요약beta
- 미국과 유럽은 12일 솔하임컵 둘째 날 4-4로 비겼다.
- 유럽은 포섬 3승1패, 미국은 포볼 3승1패를 기록했다.
- 우승은 마지막 날 싱글 매치 플레이 12경기에서 가려진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국과 유럽의 여자 골프 대항전 솔하임컵이 이틀 연속 팽팽한 균형을 이어갔다. 승부는 마지막 날 싱글 매치 플레이에서 갈리게 됐다.
미국과 유럽은 12일(현지시간) 네덜란드 스헤르토헨보스의 베르나르두스 골프(파72)에서 열린 제20회 솔하임컵 둘째 날 포섬 4경기(유럽 3-1 미국)와 포볼 4경기(미국 3-1 유럽)를 치러 승점 4-4로 동점을 이뤘다. 양 팀은 첫날과 동일하게 승점 4씩을 나눠 가졌다. 이틀 합계는 8-8이다.
솔하임컵은 미국과 유럽에서 각각 12명씩 출전해 사흘 동안 포섬 8경기, 포볼 8경기, 싱글 매치 플레이 12경기를 치른다. 각 경기에서 이기면 승점 1, 비기면 0.5를 얻는다. 패하면 승점은 없다.
둘째 날 오전 포섬에서는 유럽이 3승 1패로 앞섰다. 마야 스타르크-린 그랜트 조(이상 스웨덴)는 미국의 넬리 코르다-앨리슨 코푸즈 조를 상대로 2홀을 남기고 3홀 차 승리를 거뒀다. 스타르크는 8번 홀에서 칩인 이글을 기록하며 분위기를 가져왔다. 이 패배로 코르다-코푸즈 조의 솔하임컵 5연승 도전은 무산됐다.
에스터 헨젤라이트(독일)-리오나 매과이어(아일랜드) 조도 로즈 장-제니퍼 컵초 조를 1홀 차로 꺾었고, 미미 로즈(잉글랜드)-나스타시아 나도(프랑스) 조 역시 앤드리아 리-린디 덩컨 조에 승리했다.
미국은 마지막 포섬 경기에서 앨리슨 리-로런 코글린 조가 찰리 헐-로티 워드(이상 잉글랜드) 조를 상대로 5홀을 남기고 6홀 차로 크게 앞서며 만회 승점을 따냈다.
오후 포볼에서는 미국이 3승 1패로 반격했다. 미국은 첫 경기에서 메건 캉-코글린 조가 스타르크-그랜트 조에 패했지만, 노예림-앤드리아 리 조가 헐-워드 조를 1홀 차로 꺾으며 추격에 나섰다.
이어 로즈 장-오스턴 김 조가 매과이어-나도 조를 2홀을 남기고 3홀 차로 제압하며 균형을 맞췄다. 마지막 경기에서는 컵초-덩컨 조가 극적인 역전승을 만들었다.
컵초-덩컨 조는 16번 홀까지 셀린 부티에-카를로타 시간다 조에 1홀 뒤지고 있었다. 하지만 컵초가 17번 홀에서 28.3m 버디 퍼트를 성공시키며 타이를 만들었다. 이어 18번 홀에서도 7.6m 버디 퍼트를 집어넣어 파에 그친 부티에-시간다 조를 1홀 차로 꺾었다.
미국은 이 승리로 둘째 날 포볼을 3-1로 가져가며 중간 합계 8-8 동률을 완성했다. 우승 트로피의 향방은 마지막 날 열리는 싱글 매치 플레이 12경기에서 결정된다.
football1229@newspim.com