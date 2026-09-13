'한국 U20 女축구' 박윤정호, 에콰도르 3-2 제압...극적 16강 진출

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 20세 이하(U-20) 여자 축구대표팀이 조별리그 최종전에서 에콰도르를 꺾고 극적으로 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자월드컵 16강 진출에 성공했다.

박윤정 감독이 이끄는 한국은 13일(한국시간) 폴란드 우치 스타디움에서 열린 2026 FIFA U-20 여자월드컵 조별리그 C조 3차전에서 에콰도르를 3-2로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 한국이 13일(한국시간) 폴란드 우치 스타디움에서 열린 2026 FIFA U-20 여자월드컵 조별리그 C조 3차전에서 에콰도르를 3-2로 제압했다. [사진=대한축구협회] 2026.09.13 football1229@newspim.com

1차전에서 프랑스와 1-1로 비긴 뒤 2차전에서 가나에 1-3으로 패하며 탈락 위기에 몰렸던 한국은 최종전 승리로 1승 1무 1패, 승점 4를 기록했다.

같은 날 프랑스가 가나를 4-0으로 꺾으며 2승 1무, 승점 7로 조 1위를 차지했고 한국은 조 2위로 16강에 올랐다. 에콰도르와 가나는 나란히 1승 2패(승점 3)에 그쳤다.

이번 대회는 24개국이 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 조 3위 가운데 성적이 좋은 4개 팀이 16강에 진출한다. 한국은 참가국이 16개에서 24개로 확대된 2024 콜롬비아 대회에 이어 2회 연속 16강 진출에 성공했다.

한국은 전반 22분 선제골을 터뜨렸다. 중원에서 한민서가 상대의 공을 빼앗은 뒤 전방으로 패스를 연결했고, 이하은(위덕대)이 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

1-0으로 앞선 채 전반을 마친 한국은 후반 12분 에콰도르의 다리아나 모란에게 동점골을 허용했다. 승리가 필요했던 박 감독은 후반 23분 공격진에 변화를 주며 승부수를 던졌다. 교체 카드는 곧바로 효과를 냈다.

후반 27분 교체 투입된 박주하(대경대)가 페널티지역 정면에서 왼발 슈팅으로 골을 터뜨리며 한국이 다시 2-1로 앞섰다.

2분 뒤에는 또 다른 교체 자원 김민서가 해결사로 나섰다. 상대 중원에서 공을 가로챈 뒤 직접 드리블해 최종 수비수를 제쳤고, 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 세 번째 골을 만들었다.

[서울=뉴스핌] 한국이 13일(한국시간) 폴란드 우치 스타디움에서 열린 2026 FIFA U-20 여자월드컵 조별리그 C조 3차전에서 에콰도르를 3-2로 제압했다. [사진=대한축구협회] 2026.09.13 football1229@newspim.com

한국은 후반 추가시간 에블린 브루고스에게 한 골을 내주며 3-2로 쫓겼다. 하지만 에콰도르는 경기 막판 피코 피오레야가 박주하를 막는 과정에서 경고 누적으로 퇴장당했다. 수적 우위를 점한 한국은 남은 시간을 버텨내며 한 골 차 승리를 지켰다.

2회 연속 16강에 오른 한국은 오는 16일 오후 10시 소스노비에츠 아레나에서 아르헨티나와 맞붙는다. 한국 U-20 여자대표팀의 역대 월드컵 최고 성적은 2010 독일 대회에서 기록한 3위다.

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