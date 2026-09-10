[KPGA] '3승 도전' 장유빈, 신한동해오픈 1R 선두와 1타 차 공동 4위

AI 핵심 요약beta
- 장유빈이 10일 신한동해오픈 1라운드서 4언더파를 쳤다
- 일본 3명이 5언더파 공동 선두를 달리며 장유빈을 1타 차로 앞섰다
- 박상현 등 한국 베테랑도 공동 4위에 올라 우승 경쟁을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=장유빈(신한금융그룹)이 자신의 메인 스폰서가 주최하는 무대에서 우승 경쟁에 뛰어들었다. 일본 선수 3명이 리더보드 최상단을 차지한 가운데 장유빈은 불과 1타 차로 선두그룹을 압박했다.
장유빈은 10일 인천 잭 니클라우스 골프클럽 코리아 어반·링크스 코스(파72·7502야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 제42회 신한동해오픈(총상금 15억원) 1라운드에서 버디 8개, 보기 2개, 더블보기 1개를 기록해 4언더파 68타로 마쳤다.
5언더파 67타를 친 이와사키 아구리, 이데리하 다이치로, 오호리 유지로(이상 일본)가 나란히 공동 선두에 자리했고, 장유빈은 박상현, 박은신, 정한밀, 전재한, 오승택과 함께 공동 4위 그룹을 형성했다.
장유빈에게 이번 대회는 남다른 의미를 갖는다. 소속사인 신한금융그룹이 타이틀 스폰서로 나서는 대회인 데다 올 시즌 가장 먼저 3승 고지를 밟을 기회다.
2023년 KPGA 투어에 데뷔한 장유빈은 올해 하나은행 인비테이셔널과 KPGA 클래식 with 아임비타에서 우승하며 시즌 2승을 기록했다. 통산 우승 횟수도 5승으로 늘렸다. 제네시스 포인트에서는 3642.70점으로 1위, 시즌 상금도 5억 8981만 4297원으로 선두를 달리며 2026시즌 최고의 활약을 펼치고 있다.
최근 흔들렸던 샷 감각도 다시 살아나는 분위기다. 장유빈은 경기 후 메인 스폰서 대회에서 좋은 성적을 내고 싶은 마음 때문에 평소보다 긴장감이 컸다고 밝히면서도 레슨을 통해 샷을 보완했고, 시즌 전반기 우승을 계기로 퍼트에 대한 자신감도 회복했다고 설명했다.
공동 선두에 오른 일본 선수들의 경기 내용도 돋보였다. 이데리하는 파5 3번 홀과 7번 홀에서 칩샷 이글을 만들어내는 등 웨지 플레이로 타수를 크게 줄였다. 6번 홀에서도 칩인 버디를 추가했다. 이와사키는 보기 없이 버디 5개를 낚았고, 오호리는 버디 7개와 보기 2개로 5타를 줄였다.
한국 선수 가운데서는 베테랑들의 활약이 두드러졌다. 1983년생 박상현은 정교한 아이언샷을 앞세워 꾸준히 버디 기회를 만들며 장유빈과 같은 공동 4위에 올랐다. 전재한과 박은신 역시 선두권에서 첫날을 마치며 우승 경쟁에 가세했다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표로 선발된 김성현과 문도엽도 순조롭게 출발했다. 두 선수는 각각 3언더파 69타를 기록해 공동 10위에 자리했다.
신한동해오픈은 KPGA 투어와 일본프로골프투어(JGTO)가 공동 주관하는 대회다. 올해 KPGA 투어 12번째 대회로 치러지며 우승자에 2027년부터 2031년까지 KPGA 투어 5년 시드와 제네시스 포인트 1200점, 일본투어 2년 시드가 주어진다.
iaspire@newspim.com