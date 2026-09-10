인천 33곳 전통시장서 온누리상품권 환급행사…구매액 30%, 최대 2만 원

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 16일부터 20일까지 온누리상품권 환급행사를 연다.
- 추석 앞두고 전통시장 33곳서 국산 농축수산물을 환급한다.
- 구매액의 최대 30%를 돌려주며 1인 2만원까지다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 추석 명절을 앞두고 국산 농축수산물 소비 활성화와 장바구니 물가 부담 완화를 위해 온누리상품권 환급 행사를 진행한다고 10일 밝혔다. 행사는 오는 16일부터 20일까지 닷새 동안 인천지역 33개 전통시장에서 열린다.
농축산물 환급 행사는 신포국제시장과 송현시장, 신기·남부종합시장, 구월도매전통시장, 부평종합시장, 계산시장 등 13개 시장에서 진행된다. 수산물은 인천종합어시장과 소래포구전통어시장, 소래포구종합어시장, 강화풍물시장, 부평종합·부평깡·진흥종합시장 등 20개 시장에서 실시된다.
행사 기간 이들 시장에서 국내산 농축수산물을 구입하면 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다. 환급액은 한 사람당 최대 2만원이며 구매 영수증과 본인 확인 서류를 환급 부스에 제시하면 된다. 다만 예산이 소진되면 행사가 조기에 종료될 수 있다.
김익중 인천시 농수산식품국장은 "이번 행사가 추석을 앞둔 시민들의 가계 부담을 덜고 전통시장과 국산 농축수산물 소비를 늘리는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
hjk01@newspim.com